I Final Fantasy moderni, ma come se fossero classici della Pixel Remaster

I fan della saga di Final Fantasy riceveranno presto una grande infornata di titoli classici, visto che la prestigiosa Final Fantasy Pixel Remaster è in arrivo anche su PS4 Nintendo Switch.

In attesa del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) Square Enix farà quindi felici i fan grazie al ritorno di questi grandi classici.

Del resto, il publisher giapponese ha deciso di dare nuova vita ad alcuni episodi storici del franchise di Final Fantasy sulle piattaforme moderne, incluso il recente Crisis Core FF VII Reunion (lo abbiamo recensito per voi su queste pagine).

Ora, dopo che la collection Pixel Remaster si è mostrata in tutto il suo splendore, un fan ha avuto un’idea geniale, ossia quella di prendere i FF moderni, e rileggerli come se fossero classici a 8-bit e 16-bit.

Siktyhy Mangetrix ha infatti pubblicato alcune sorprendenti immagini di veri e propri demake di alcuni storici capitoli della saga, ma decisamente più recenti.

Più nel dettaglio, gli screen sono relativi a giochi come Final Fantasy XIII , VIII e XI, i quali sono stati letteralmente trasformati in titoli del passato, come fossero usciti dalla generazione del Super Nintendo (o Super Famicom).

Poco sotto, le sorprendenti immagini in questione.

Imagine Demakes of Final Fantasy XIII , VIII and XI pic.twitter.com/pwQBTQXTKN — Sikthy Mangetrix (@SikthyM) December 19, 2022

Restando in tema, ma trattando un gioco sicuramente più moderno, Final Fantasy XVI arriverà solo nel 2023, sebbene Square Enix ha deciso di rilasciare il gioco completamente doppiato in italiano.

Ma non solo: in occasione del 35esimo anniversario di FF, Square ha optato per festeggiare la sua saga più amata con diverse iniziative, una delle quali ha previsto un sondaggio riservato ai fan giapponesi per scoprire quali sono i personaggi più popolari del franchise.

Per quanto riguarda invece il peggior personaggio della saga, non è ancora stato proposto un sondaggio ufficiale al riguardo, ma la community ha già nominato diversi candidati per un premio non proprio al top.