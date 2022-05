Qual è il peggior personaggio di Final Fantasy? Rispondono i fan

Final Fantasy è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più amate di tutti i tempi: ora, i fan si sono dati appuntamento per decretare il peggior personaggio della saga.

Di recente il franchise è tornato anche su PS5 grazie a FFVII Remake Intergrade (che trovate anche su Amazon), sebbene i capitoli storici hanno ancora un posto speciale nel cuore dei fan.

Del resto, quest’anno ricorre il 35° anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e a quanto pare Square Enix vorrà renderlo una festa davvero memorabile.

Ora, dopo che la community si è scatenata per scegliere il miglior personaggio appartenente al franchise, è ora il turno del peggiore.

Via Reddit, i giocatori si sono ritrovati per scegliere i personaggi meno amati di sempre, secondario e non, tanto che le scelte non sembrano mancare.

C’è infatti chi detesta “i bambini che ti chiedono di saltare la corda” in Final Fantasy IX, oppure i Luca Goers al gran completo, ossia la squadra di Blitzball vista in FFX.

Altri invece hanno scelto Edward Chris von Muir da Final Fantasy IV come il peggior personaggio mai ideato da Square, mentre c’è anche chi ha palesato il proprio disprezzo verso Vaan, protagonista di Final Fantasy XII.

Infine, c’è anche chi ha ricordato Penelo, sempre da FFXII, uno dei migliori personaggi per quello che riguarda le statistiche magiche ma molto meno dal punto di vista del carisma: «mi ha sempre infastidito, perché è fondamentalmente uno spreco di spazio».

Nella lista non manca neppure Cait Sith, uno dei personaggi più strani e incompresi tra quelli apparsi nel celebre e bellissimo Final Fantasy VII.

Insomma, al netto del fatto che di capitoli della saga di FF ne è davvero pieno il mercato, sono davvero numerosi i personaggi che proprio non sono andati giù ai giocatori.

Restando in tema, avete letto che il director Naoki Yoshida ha lasciato intendere che Final Fantasy XVI si mostrerà davvero molto presto?