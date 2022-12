Final Fantasy, quali sono i personaggi più popolari? Ecco la sorprendente classifica ufficiale

In occasione del 35esimo anniversario di Final Fantasy, Square Enix ha deciso di festeggiare la sua saga più amata con diverse iniziative, una delle quali ha previsto un sondaggio riservato ai fan giapponesi per scoprire quali sono i personaggi più popolari del franchise.

I risultati ufficiali sono stati condivisi soltanto nelle scorse ore e hanno riservato non poche sorprese: nella top 20 ufficiale c’è spazio anche per Zack Fair, protagonista del recente ritorno di Crisis Core (lo trovate su Amazon), seppur nelle posizioni più basse della graduatoria.

Eppure sono proprio le posizioni più elevate che causeranno decisamente non poca sorpresa tra i fan, con le prime due posizioni che molti appassionati definiranno, con molta probabilità, inaspettate.

I risultati ufficiali sono stati pubblicati da Nicovideo (via TheGamer), svelandoci che il personaggio più amato di sempre è Emet-Selch da FF XIV, con una medaglia d’argento conquistata sorprendentemente da Wakka, da FF X.

Niente Cloud o Tifa: il personaggio di Final Fantasy più amato è Emet-Selch.

Cloud e Tifa dovranno invece accontentarsi rispettivamente del terzo e del quarto posto, mentre vogliamo segnalare anche la sorprendente assenza di Yuna dalla top 10, dato che è nella tredicesima posizione in graduatoria.

Di seguito, vi riporteremo la classifica completa dei personaggi più amati di Final Fantasy dal pubblico giapponese che ha preso parte al sondaggio per il 35esimo anniversario:

Final Fantasy: i personaggi più amati dai fan

Emet-Selch (FF XIV) Wakka (FF X) Cloud (FF VII) Tifa (FF VII) Zidane (FF IX) Aerith (FF VII) G’raha Tia (FF XIV) Vivi (FF IX) Tidus (FF X) Haurchefant (FF XIV) Squall (FF VIII) Terra (FF VI) Yuna (FF X) Lightning (FF XIII) Bartz (FF V) Noctis (FF XV) Celes (FF VI) Zack (FF VII) Locke (FF VI) Sephiroth (FF VII)

Siamo certi che questa classifica sia destinata a far discutere a lungo la community, soprattutto per la presenza di alcuni nomi a sorpresa, anche se è comunque possibile scoprire molti dei protagonisti e antagonisti più noti, seppur in posizione sicuramente inaspettate.

Sembrerebbe esserci stato un sorpasso nelle preferenze degli appassionati per quanto riguarda Final Fantasy IX: Zidane ha infatti sorpassato Vivi, precedentemente eletto come migliore personaggio del gioco.

Per quanto riguarda invece il peggior personaggio della saga, non è ancora stato proposto un sondaggio ufficiale al riguardo, ma la community ha già nominato diversi candidati per un premio poco invidiabile.

Restando in tema di preferenze per Final Fantasy, segnaliamo anche alcune risposte decisamente più curiose: alcuni fan hanno infatti scelto quali sono i personaggi inizialmente odiati ma che poi finiscono per essere amati, con il proseguire dei rispettivi giochi.