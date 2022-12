Final Fantasy Pixel Remaster torna su console in un’edizione per nostalgici incalliti

Dopo le anticipazioni delle scorse ore, a quanto pare è ufficiale: i fan della saga di Final Fantasy riceveranno una grande infornata di titoli classici, visto che Final Fantasy Pixel Remaster è in arrivo su PS4 Nintendo Switch.

Lasciando da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) il publisher giapponese è intento a riportare in auge questi grandi classici.

Square Enix ha deciso di tempo di dare nuova vita ad alcuni episodi di culto del franchise di Final Fantasy sulle piattaforme moderne, incluso il recente Crisis Core Final Fantasy VII Reunion (che abbiamo recensito per voi).

Ora, come anticipato nei giorni scorsi, la collection Pixel Remaster arriverà molto presto su Nintendo Switch e PS4. Ecco i dettagli.

Square Enix ha infatti confermato che la Final Fantasy Pixel Remaster verrà pubblicata anche su Nintendo Switch e PlayStation 4, con un’edizione fisica limitata pensata per il 35imo anniversario della serie.

La compilation verrà pubblicata su Switch e PS4 durante la primavera del 2023, coi giochi acquistabili in formato digitale singolarmente o in bundle, oppure in formato fisico in Standard Edition e nella Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition, la quale comprende:

Edizione fisica di tutti i giochi della serie, per Nintendo Switch o per PlayStation 4;

Scatola Anniversary Edition;

Custodia lenticolare bonus;

Due dischi in vinile con i nuovi arrangiamenti della OST, artwork di Kazuko Shibuya (include codice download per i file MP3);

Artbook di 128 pagine;

Otto figure in pixel art (50mm x 15 mm x 70 mm)

La Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition può essere preordinata in esclusiva su Square Enix Store al prezzo di 274,99 euro, sia in versione PS4 che Switch, oltre alle edizioni Standard in formato retail al prezzo di 74,99 euro, sempre e solo per PS4 e Switch.

Restando in tema, Final Fantasy XVI arriverà solo il prossimo anno, sebbene Square Enix ha deciso di rilasciare il gioco completamente doppiato in italiano.