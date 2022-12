I fan di Sonic potrebbero aver trovato il loro Shadow per il terzo film (e no, non è Keanu Reeves)

Sonic the Hedgehog 3 arriverà nei cinema in tempo per il Natale del 2024, come confermato da Paramount, portando di nuovo il riccio blu sul grande schermo.

Il sequel del film di successo basato sul franchise SEGA (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) uscirà infatti il 20 dicembre.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, Sonic 2 – Il Film è dal canto suo riuscito a riportare sul grande schermo molti dei personaggi più amati della saga platform di culto.

Ora, sebbene i fan abbiano espresso il desiderio di vedere nel film una morte drammatica, altri appassionati sono certi di aver scento “l’interprete” perfetto per il personaggio di Shadow: e no, non stiamo parlando di Keanu Reeves.

Come riportato su Looper, alcune settimane fa un fan su Reddit ha chiesto l’opinione di altri sull’opportunità che l’attore interprete della saga di John Wick assuma il ruolo dell’antieroe nero antagonista di Sonic.

Se qualcuno ha ritenuto Reeves adatto, altri hanno invece affermato che la star «parla in modo troppo sommesso, e quando lo fa è un po’ troppo» e che «quando perde le staffe con Vigo in ‘John Wick’, ha un tono troppo alto».

A prescindere dalla voce burbera di Reeves, l’attore ha interpretato Duke Caboom in Toy Story 4, oltre ad aver doppiato un’iterazione animata di Batman in DC’s League of Super-Pets. «È proprio questo il motivo per cui non lo voglio. Sarebbe troppo metaforico far esistere Keanu nell’universo e interpretare un personaggio, non credete?», spiega un utente.

Quale sarebbe quindi l’attore perfetto per doppiare Shadow The Hedgehog? I fan sono concordi nel dire che Jason Statham (Fast and Furious, I Mercenari) sarebbe il villain ideale per il riccio blu, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Insomma, a fronte del clamore generato dal sequel, non sorprende che i lavori sul terzo capitolo stiano per prendere il via. Staremo a vedere cosa accadrà lato doppiaggio originale.

Il regista della pellicola – Jeff Fowler – si è sempre detto aperto alla realizzazione di vari sequel che mostrino ancora più personaggi tratti dall’universo di Sonic.