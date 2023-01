I fan di Persona dovrebbero tenersi liberi in estate, per un insider

Se state aspettando Persona 6 e Persona 3 Remake, l’estate potrebbe essere la stagione ideale per tutti voi.

Anche se saranno in tanti ad aspettare delle novità sul franchise perché, con Persona 5 Royal, che trovate su Amazon, la leggendaria saga di JRPG è diventata molto più popolare negli ultimi anni ed è sbarcata su tante piattaforme.

Proprio di recente Persona 3 Portable è sbarcato anche su Nintendo Switch, con un atteso porting e tanto di traduzione italiana (qui trovate la nostra recensione).

Il tutto mentre Persona 5 ha fatto accrescere ancora il suo potenziale dopo essere arrivato su Xbox Game Pass, ora sostanzialmente tutto il mondo sta aspettando Persona 6.

Come riporta PlayStation Lifestyle, la prossima estate potrebbe essere il periodo ideale per vedere dei nuovi titoli del franchise.

Secondo alcune dichiarazioni di in un insider su Resetera, sia Persona 6 che il presunto remake di Persona 3 potrebbero essere mostrati da Atlus durante la prossima estate.

Questi due progetti vengono definiti “molto avanti” nello sviluppo, e per questo motivo sarebbero pronti per mostrarsi al grande pubblico, tanto che secondo le fonti sarebbero dovuti essere già stati rivelati.

L’utente in questione, verificato da uno dei moderatori di ResetEra, farebbe parte di un team che lavora con Atlus e per questo può dichiare che lo sviluppatore ha cambiato più volte i piani riguardo al momento in cui sarebbero stati mostrati i due titoli.

Questo darebbe un senso anche ai continui rumor, con tanto di indizi, sul reveal di Persona 6 che per tutto il 2022 si sono susseguiti. Ai quali sono seguiti continui chiarimenti da parte di Atlus, e ancora nuovi rumor e indizi.

Tempo fa il producer della serie, Shinjiro Takada, aveva anticipato che Atlus avrebbe ringraziato in modo speciale i fan, nel corso del 2023, in cui ricorre un importante anniversario per la saga. Plausibile che il ringraziamento in questione sia proprio l’arrivo di questi due annunci.