Persona 6 verrà annunciato a breve? Atlus fa chiarezza

Dopo il successo strabordante del quinto capitolo, i fan stanno aspettando l’annuncio di Persona 6 da molto tempo ormai.

Soprattutto con Persona 5 Royal, che trovate su Amazon, la leggendaria saga di JRPG è diventata molto più popolare negli ultimi anni ed è sbarcata su tante piattaforme.

Tra cui Nintendo Switch, che accoglierà alcuni episodi della saga nel prossimo futuro, per la prima volta dopo tantissimi anni.

Mentre sono emerse più volte indiscrezioni su un eventuale annuncio di Persona 6, visto che è passato del tempo dall’uscita del quinto capitolo.

La saga di Persona compie 25 anni nel 2022, ed Atlus ha preparato una serie di iniziative per celebrare il franchise.

Ci sono stati vari annunci negli ultimi mesi relativi ad alcuni progetti ed iniziative, tra cui un prossimo concerto con i migliori brani della colonna sonora dei vari episodi.

In questa occasione i fan si aspettano che, per via dell’importanza dell’evento, Atlus possa cogliere la palla al balzo per svelare Persona 6.

Ma forse non è così.

Come riporta The Gamer, Atlus ha messo tristemente a tacere ogni indiscrezione riguardo il reveal di Persona 6.

«Non ci sono piani per annunciare nuovi titoli in questo spettacolo dal vivo», chiarisce Atlus sul suo sito web giapponese. «Miriamo alla migliore esibizione dal vivo che soddisferà tutti coloro che possono venire a guardare, e ci stiamo preparando con tutte le nostre forze ogni giorno», e nient’altro, a quanto pare.

La speranza dei fan era lecita, perché i concerti dell’anniversario in passato hanno effettivamente avuto annunci per nuovi giochi, come gli spin-off rythm game, Persona Q2, Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers.

Insomma, ci toccherà aspettare. Per i fan delle produzioni nipponiche però c’è un’altra bella notizia, perché Yakuza Ishin è stato annunciato per l’Occidente dopo tantissimi anni.

Una saga che ha cambiato nome definitivamente per altro, ma per un motivo preciso.