Persona 6, l’annuncio è più vicino: Atlus anticipa novità in arrivo

Pochi giorni fa si sono conclusi ufficialmente i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Persona, che secondo molti utenti sarebbe stata l’occasione ideale per svelare una volta per tutte l’arrivo del capitolo numero 6.

Tuttavia, stando a un nuovo messaggio pubblicato da Atlus, non era questo il momento di annunciare il successore di Persona 5 (potete prenotare l’edizione next-gen su Amazon), anche se proprio la pubblicazione di questo comunicato lascia intendere come il reveal sia sempre più vicino.

Dopo aver infatti già annunciato che non saranno annunciati nuovi giochi sul palco, questa volta è arrivato un nuovo comunicato che intende fare maggior chiarezza sul futuro della serie, con novità che potrebbero essere in arrivo prima del previsto.

Come segnalato infatti da Persona Central (via ComicBook) è stato il director e producer Kazuhisa Wada a chiarire che ci sono altre cose da dire per il franchise ma che, semplicemente, non è questo il momento per farlo.

Il riferimento sembra essere rivolto naturalmente a Persona 6, un nuovo atteso capitolo della saga che sarà svelato soltanto quando i tempi saranno ritenuti quelli giusti:

«Ci sono ancora molte cose che vorrei dirvi, ma mi scuso profondamente per non essere in grado di farlo in questa occasione. Voglio condividerle con voi al momento giusto, quindi aspettatevi altre informazioni in futuro per la serie Persona».

Pur non avendo nominato direttamente Persona 6, a questo punto sembra solamente questione di tempo prima che possa davvero arrivare l’annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori: evidentemente Atlus intende preparare un reveal in grande stile, con i tempi e i modi che riterrà opportuni.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se il reveal riguarderà davvero il sesto capitolo principale della serie JRPG — anche se appare sempre più probabile — e per questo motivo vi invitiamo a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni. Se dovessero arrivare annunci ufficiali o ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati.