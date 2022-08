I fan di Final Fantasy IX hanno scelto il personaggio più amato (e non è Gidan)

Final Fantasy IX è uno dei giochi di ruolo Square più amati di sempre, uno dei capitoli della saga di JRPG che più di ogni altro ha saputo incarnare l’essenza della serie.

Al netto di giochi più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon), il nono episodio del franchise è infatti ancora molto amato dai fan.

Alcuni mesi fa un remake non ufficiale ha dimostrato che un rifacimento sarebbe davvero molto gradito, sebbene al momento non vi sia nulla di confermato da parte del publisher giapponese.

Ora, mentre i fan sperano sempre che Square Enix sorprenda tutti, gli appassionati si sono dati appuntamento sui forum per decretare il personaggio di FF9 preferito.

L’utente Reddit twili-midna ha infatti pubblicato i risultati di un sondaggio in cui si chiedeva quale fosse il personaggio preferito di Final Fantasy IX, oltre a quelli del X e dell’VIII.

Per quanto riguarda il nono capitolo, in testa troviamo il maghetto Vivi, seguito da Freya e Beatrix. Zidane (o Gidan) guadagna infatti solo il quarto posto in classifica.

Per quanto riguarda Final Fantasy VIII, è invece il protagonista Squall a trionfare (seguito da Laguna e Zell), mentre per Final Fantasy X è Auron a guadagnare il podio, con Yuna e Tidus rispettivamente in seconda e terza posizione.

Restando in tema, ricordiamo che prossimamente è in arrivo una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Ma non solo: FFVIII è stato di recente al centro di un tributo realmente sorprendente, che strizza l’occhio anche a classici più recenti come Octopath Traveler.

Infine, un altro fan ha invece deciso di dare letteralmente vita a uno dei mini giochi più famosi di FFVIII, se non il più apprezzato di sempre: stiamo parlando di Triple Triad.