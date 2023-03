I due episodi peggio votati di The Last of Us dimostrano che l’omofobia è un problema serio

L’ultimo episodio di The Last Of Us di HBO ha messo la parola fine a una serie davvero bellissima sotto molteplici aspetti, sebbene durante il percorso ci siano stati sicuramente polemiche da una parte specifica di “fan”.

Come saprete fin troppo bene, lo show ha raccontato la storia del capolavoro Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendone personaggi e situazioni.

Purtroppo, però, il settimo episodio di The Last of Us, che racconta la relazione tra Ellie e Riley, è stato bersagliato da recensioni negative.

Così come il terzo episodio, incentrato sulla storia d’amore tra Bill e Frank, è stato preso di mira da hater e omofobi di ogni genere. Ora, con sorpresa di nessuno, è emerso che gli episodi 3 e 7 sono quelli che hanno ricevuto votazioni più basse, per un palese problema di omofobia.

Come riportato anche da Gaming Bible, due episodi in particolare hanno ricevuto più voti negativi di tutti gli altri: il terzo episodio, “Long, Long Time”, e il settimo, “Left Behind”, hanno entrambi un punteggio medio di 8,0 e 7,4 su IMDb, rispettivamente.

Il punteggio di “Long, Long Time” è composto dal 26,1% di valutazioni a una stella, mentre il punteggio di “Left Behind” è stato influenzato dal 14% di valutazioni a una stella.

Non è un segreto che molte di queste valutazioni siano il risultato di un attacco omofobo, dato che gli episodi si concentrano sulla relazione tra Bill e Frank e sulla storia d’amore tra Ellie e Riley.

Anche altri su Reddit se ne sono accorti: «Il fatto che ‘Long, Long Time’ abbia il secondo rating IMDb più basso di tutti gli episodi dello show è una tragedia», ha scritto alanzhang34.

«Gli unici due episodi che hanno avuto più del 10% delle recensioni a una stella sono questo episodio e ‘Left Behind’. Entrambi hanno qualcosa in comune».

«Molte persone sono omofobe. Semplicemente. È il motivo per cui anche The Last of Us Part II è stato stroncato dalle recensioni. E di solito, questo è il tipo di persone che dice ‘Non mi interessa se sei gay, ma…’ e poi continua con dichiarazioni omofobe», ha risposto yinyang_yo_. «L’omofobia è ancora dilagante nel mondo, purtroppo», ha aggiunto S3b45714N.

Come altri hanno sottolineato nel thread su Reddit, questi sono stati i due episodi che si sono concentrati maggiormente sulle storie secondarie piuttosto che sul viaggio di Joel ed Ellie, ma il linguaggio che si può leggere in molte delle recensioni negative (che non citeremo per ovvi motivi) dimostra che non è questo il motivo per cui molti hanno lasciato voti così bassi.

Restando in tema, sembra che l’attrice Bella Ramsey (Ellie) sia stata difesa nell’Internet da un vero e proprio «esercito gay», come da lei stessa definito.

Ma non solo: gli autori hanno rivelato che il flashback di Anna è la fine di una storia che avrebbe dovuto rivelare il padre di Ellie in The Last of Us.