The Last of Us, critiche all’episodio 3: «un melodramma super sdolcinato»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è in corso, sebbene c’è stato un episodio che sembra aver commosso la maggior parte del pubblico: stiamo parlando della terza puntata incentrata su Bill e Frank.

Lo show racconta la storia del gioco originale (che potete rivivere su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendo momenti drammatici visti nel gioco, e non solo.

Ora, dopo che l’episodio 3 ha dimostrato come rendere ancora commovente la già straziante trama originale (tanto che esiste anche una versione da due ore inedita), sembra però che qualcuno non lo abbia apprezzato un granché.

Via social, Paul Schrader ha condiviso la sua opinione sulla serie con un post Facebook in cui non sembra affatto soddisfatto della storia di Bill e Frank.

Il regista, sceneggiatore e critico cinematografico statunitense ha infatti espresso tutto il suo disappunto verso il terzo episodio dello show targato HBO.

«The Last of Us. ‘Devi vederla’, mi ha detto un mio amico. ‘Ma’, ho risposto, ‘È uno show di zombie’. ‘Sì’, mi hanno risposto’, ‘ma è davvero buono’. Quindi l’ho guardato,» ha spiegato Schrader.

«Ovviamente, dopo 35 minuti del primo episodio, degli zombie stavano vagando per la strada. Quindi ho spento. ‘Ma devi vedere l’episodio tre’, ha ribadito. Quindi l’ho fatto. Ed era un melodramma super sdolcinato su amici gay ed eutanasia (ma almeno non c’erano non morti). Cosa mi sono perso?»

Insomma, al netto del clamore, a Paul Schrader l’episodio 3 proprio non è piaciuto: va detto ovviamente che si tratta di un’opinione singola e assolutamente poco condivisibile, visto che ridursi a giudicare una puntata del genere in modo velatamente omofobo non è certo il modo corretto di giudicare uno show di tale portata.

Parlando d’altro, alcuni appassionati di The Last of Us pensano che HBO abbia appena confermato una teoria strappalacrime su Ellie.

Ma non solo: lo showrunner della serie HBO ha anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero molto forte per Joel.

Per concludere, Sky Italia ha confermato che in base alla modifica della programmazione di HBO, sarà possibile vedere l’episodio 5 di The Last of Us in anticipo anche da noi.