Cyberpunk 2077, giocatori PC segnalano nuovi problemi dopo patch 1.2

Nella giornata di ieri, CD Projekt ha sorpreso tutti lanciando l’aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077, inizialmente previsto per febbraio, che prometteva di risolvere tantissimi problemi.

La lista di cambiamenti apportati sembrava infinita ed è la dimostrazione di quanto il team di sviluppo stia lavorando duramente per sistemare i problemi che hanno afflitto il gioco al day-one.

L’intento non era solo quello di risolvere molti dei numerosi bug che condizionavano l’esperienza di gioco, ma anche quello di migliorare la performance complessiva non solo su PC, ma soprattutto su console.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Game Rant, sembra che per molti utenti PC le cose non siano andate benissimo e tantissimi giocatori hanno iniziato a lamentarsi di nuovi problemi, comparsi solo dopo avere installato l’aggiornamento.

Diversi utenti PC hanno segnalato problemi dopo l'ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077.

Nel forum Reddit dedicato al gioco si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di chi adesso riporta schermate nere, crash istantanei ed improvvisi cali di frame rate.

Considerando che gli utenti PC erano forse quelli meno condizionati da problemi di performance su Cyberpunk 2077, la situazione sicuramente può apparire paradossale.

I problemi non si starebbero però verificando per tutti i giocatori e dunque non è chiaro come mai questo aggiornamento ha improvvisamente peggiorato le cose solo per una determinata fascia di utenti.

Secondo alcuni utenti del forum i problemi di frame rate potrebbero essere causati dal ray-tracing: le segnalazioni online riferiscono che prima alle impostazioni grafiche ultra Cyberpunk 2077 ad alcuni giocatori girava a 90 fps, mentre dopo aver aggiornato arriva a 17 fps.

Non ci resta che sperare che CD Projekt riesca ad identificare presto il problema e risolverlo il prima possibile: naturalmente vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Uno dei cambiamenti apportati dall’ultima patch ha risolto un divertente errore di battitura, per il quale evidentemente sono stati necessari diversi mesi.

Prima che venisse pubblicato l’aggiornamento, gli utenti erano riusciti a scoprire riferimenti a tre possibili grandi espansioni del gioco.