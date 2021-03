Cyberpunk 2077, gli utenti scoprono riferimenti a tre grandi espansioni

Mentre CD Projekt prova a risolvere i problemi riscontrati al lancio, gli utenti sono già molto incuriositi dai piani post-lancio di Cyberpunk 2077.

Sappiamo che questi piani ricorderanno da vicino quelli imbastiti per The Witcher 3 Wild Hunt ma, per il momento, non abbiamo troppe informazioni al riguardo.

Una buona notizia potrebbe stare arrivando dai file del gioco, come testimoniato dall’utente PricklyAssassin sul subreddit di Cyberpunk 2077.

Questo giocatore ha scoperto che lo spazio riservato al titolo sui server di Epic Games Store è aumentato da 100GB a 500GB, una mossa che in genere viene eseguita quando ci sono nuovi contenuti in arrivo per un prodotto.

Inoltre, la sezione dedicata agli add-on sul negozio online dei creatori di Fortnite è stata modificata di recente, con alcuni cambiamenti significativi.

Soltanto a febbraio erano stati elencati 18 contenuti, mentre adesso sono appena 10, e per il loro numero dovrebbero essere DLC più piccoli come la sfilza di quelli gratuiti pubblicati ai tempi di The Witcher 3.

Tuttavia, secondo questo utente, sarebbero stati aggiunti alla lista anche tre espansioni a pagamento, il che farebbe pensare ad ampliamenti nello stile di Blood & Wine e Hearts of Stone.

Ovviamente, è ancora molto presto per giungere a delle conclusioni circa i programmi di CD Projekt per il futuro di Cyberpunk 2077, ma una strada del genere sarebbe tutt’altro che sorprendente.

Per il momento, gli appassionati rimangono in attesa di novità relative agli aggiornamenti in cantiere per risollevare le sorti tecniche dello shooter-RPG.

Sorti che comprendono inevitabilmente non solo prestazioni riviste al ribasso ma anche contenuti tagliati, come scoperto di recente da diversi fan.

È stato reso noto nei giorni scorsi che l’update 1.2 calenderizzato per la seconda metà di marzo, quindi possiamo ipotizzare per la prossima settimana, comprenderà ritocchi al funzionamento della polizia e dei veicoli.

Nella schedule dello sviluppatore polacco, lo ricordiamo, c’è pure una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, che dovrebbe arrivare alla fine del 2021.