I cubetti di ghiaccio di Final Fantasy VII saranno il vostro oggetto del desiderio

Un fan di Final Fantasy VII particolarmente appassionato ha condiviso le immagini della vaschetta per il ghiaccio ufficiale di Square Enix a tema Buster Sword (compreso l’aspetto dei cubetti stessi).

Dopo il successo del Remake (che trovate anche su Amazon) non sorprende infatti che l’interesse verso la serie sia cresciuto a dismisura.

Così, mentre i fan fantasticano sulla seconda parte del rifacimento – con tanto di titolo e box art non ufficiali – ecco che un’altra testimonianza dimostra fino a che punto può arrivare la passione.

Come riportato anche da Game Rant, Square Enix è ben nota per produrre e commercializzare una varietà di merchandise di Final Fantasy.

Un fan ha infatti condiviso le immagini della vaschetta del ghiaccio ufficiale FF7 Buster Sword che ha acquistato online, mostrando l’aspetto dei cubetti una volta che questi sono completamente congelati.

Tralasciando action figure e simili, Square Enix è consapevole che gli appassionati amano mettere mano anche a una serie di prodotti per la casa e oggetti indossabili come orologi, gioielli, bicchieri e persino asciugamani.

Le vaschette per il ghiaccio è quindi solo una delle più bizzarre trovate a tema FF7 che solo i fan più sfegatati amerebbero avere nel proprio congelatore.

Su Reddit, l’utente Kagebi ha condiviso alcune immagini dell’oggetto per il ghiaccio, già completamente riempito con acqua ghiacciata a forma dell’arma iconica di Cloud Strife.

Il vassoio è in grado di contenere tre spade di ghiaccio in una volta sola, pronte per essere poste nel vostro drink preferito. Secondo il negozio ufficiale di Square Enix, il vassoio è ancora disponibile per l’acquisto, e ha un prezzo di 19,99 dollari.

Restando in tema, un cosplay realmente sorprendente di Cloud dimostra quanta passione è possibile infondere alla saga di Final Fantasy, oggi come ieri.

Ma non solo: un altro fan appassionato di Final Fantasy VII sta creando delle clamorose carte tridimensionali dedicate al gioco.