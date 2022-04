Un cosplay di Final Fantasy VII Remake è così realistico che sembra in-game

L’uscita su PC di Final Fantasy VII Remake ha ridestato l’interesse verso il settimo capitolo della serie di JRPG targata Square Enix, tanto che ora un cosplay realmente sorprendente dimostra quanta passione è possibile infondere al gioco in questione.

La nuova versione del remake del titolo di Square Enix (che trovate anche su Amazon) è infatti stato solo l’ennesima ‘scusa’ per riavvicinarsi a Cloud Strife e soci.

Ora, mentre c’è chi desidera mettere mano a una sveglia a forma di Buster Sword, qualcun altro ha invece ben pensato di ricreare il più dettagliato cosplay mai visto del protagonista del gioco.

Come riportato sulla sua pagina Facebook ufficiale, il cosplayer Thames Malerose ha infatti realizzato un piccolo miracolo.

Malerose ha infatti realizzato il cosplay di Cloud per festeggiare l’inizio della collaborazione tra Square Enix ed Uniqlo, per celebrare il 35° anniversario di Final Fantasy con alcuni capi di abbigliamento a tema.

Come potete ammirare nella gallery poco sotto, il lavoro di Thames è così perfetto e maniacale che è quasi difficile distinguere il modello del gioco da quello interpretato dal cosplayer all’interno di un centro commerciale.

Anche la caratteristica capigliatura di Cloud risulta essere in tutto e per tutto simile a quella vista nell’originale Final Fantasy VII Remake. Poco sotto, trovate alcune immagini del bellissimo cosplay.

Per i nostalgici incalliti segnaliamo anche il remake del remake per PlayStation 1 di FF7R, pensato esplicitamente per tutti coloro i quali hanno lasciato un pezzo di cuore a Midgar.

Ma non solo: parlando sempre di cosplay di un certo livello, avete visto il magnifico risultato ottenuto da questi emuli di Aerith e Zack a cura di Natalia e Alexy Kochetkov (aka Narga e Aoki Lifestream)?

Infine, avete visto che un altro fan decisamente appassionato di Final Fantasy VII sta creando delle bellissime carte 3D, davvero uniche nel loro genere e che desidererete prima di subito?