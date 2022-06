Xbox, dopo le console ora inizia a scarseggiare un’altra cosa fondamentale

Le console di attuale generazione devono affrontare una crisi molto importante, ovvero quella delle scorte, che ha colpito anche Xbox Series X|S dal lancio.

Mentre Series S è facile da recuperare, per esempio su Amazon, la sorella maggiore è attualmente acquistabile con estrema fatica.

Non c’è attualmente un momento nel futuro in cui sapremo quando sarà possibile acquistare facilmente una Xbox Series X o una PlayStation 5.

Sony sta impiegando anche delle misure molto particolari per risolvere la questione, perché aumentare le scorte è una priorità.

Ma al momento c’è un altro problema che sta affliggendo le console di nuova generazione, Xbox in particolare, perché c’è una nuova crisi delle scorte in arrivo.

Quella dei controller che, come riportano alcuni utenti di Resetera, stanno diventando introvabili.

In particolare in Europa, visto che negli store online è diventato molto difficile acquistare un controller Xbox al prezzo di listino.

Alcuni utenti riportano un prezzo maggiorato di €20 attraverso i negozi al dettaglio, mentre l’Amazon olandese vende i controller originali ad un prezzo altissimo:

Sul portale molti giocatori dell’area europea e britannica raccontano di avere problemi nell’acquistare un controller ufficiale, e sembra proprio che il problema sia centralizzato nella zona europea.

Effettivamente, controllando sul portale Amazon italiano, i controller Xbox standard ufficiali non ci sono. Ci si può sempre affidare ai controller di terze parti, ovviamente.

È un peccato perché Microsoft sta pubblicando dei controller sempre più belli, come questo dalla colorazione incredibile.

Per non parlare di quelli brandizzati. In una delle tante collaborazioni con Marvel, ad esempio, è possibile acquistare un controller Xbox con i colori di Captain America.

