Xbox Game Pass, tra i nuovi giochi gratis di giugno c’è anche il cyberpunk

Giugno si chiude con i primi giochi gratis di Xbox Game Pass, che oltre alla conferma di FIFA 22 inserisce a catalogo anche degli altri big.

Il servizio in abbonamento di Microsoft offre una selezione sempre molto interessante di giochi gratis ogni mese.

Questo mese era stato già molto prolifico, anche perché nei giochi gratis di Xbox Game Pass era stato inserito addirittura uno degli ultimi Assassin’s Creed.

E, anche in questo caso, l’ultima infornata di questo mese è un ulteriore conferma a qualcosa che già era trapelato qualche giorno fa.

A sorpresa, è Far Cry 5 a rappresentare la sorpresa in questa selezione già molto ricca di suo, che va a chiudere un giugno davvero di fuoco e non solo per le temperature.

Ecco quindi gli ultimi (?) giochi gratis di giugno di Xbox Game Pass annunciati da Microsoft:

Shadowrun Trilogy (Cloud e Console) – da oggi

Total War: Three Kingdoms (PC) – da oggi

FIFA 22 (Console e PC) EA Play – 23 giugno

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console, e PC) – 23 giugno

Far Cry 5 (Cloud, Console, e PC) – 1 luglio

Da oggi potete giocare a Shadowrun Trilogy e Total War: Three Kingdoms, due aggiunte di peso che vi consigliamo di recuperare.

Shadowrun è una trilogia di videogiochi cyberpunk ambientati nell’omonimo mondo del gioco di ruolo tabletop, in cui Seattle è invasa dalla magia e il fantasy si mescola alle atmosfere crude della fantascienza distopica. L’episodio di Total War mette in scena invece le battaglie dell’antica Cina, con l’azione strategica tipica della serie.

FIFA 22 e Naraka: Bladepoint si aggiunto alla lista per darvi una bella manciata di ore di intrattenimento mentre Far Cry 5 apre la selezione dei nuovi giochi gratis di luglio.

