I baffi di Super Mario nascondono un “errore”, un fan li aggiusta

Se c’è una cosa che rende italiano l’eroe Nintendo, oltre ai “Mamma Mia!” vari, sono sicuramente i baffi, mostrati fieramente da Super Mario.

Una caratteristica che, in effetti, nell’immaginario collettivo associa l’eroe a noi italiani, e che viene rievocata anche in modo simpatico da ogni costume possibile (come quelli che sono su Amazon).

Qualcuno ha provato a toglierli, ma il risultato non è dei migliori. C’è un motivo se i baffi di Super Mario devono stare dove stanno, per evitare che diventi un mostro di Silent Hill.

L’italianità che tornerà anche nel film, sebbene Chris Pratt non farà il classico accento italiano, che è stato spostato al prossimo anno con una data di uscita definitiva.

C’è una cosa molto curiosa che un utente di Reddit (ovviamente) ha notato riguardo i baffi di Super Mario e che, siamo sicuri, vi sorprenderà non appena ve la faremo notare.

Se fate attenzione a tutte le illustrazioni, moderne almeno, che ritraggono l’eroe Nintendo, date un’occhio ai capelli e ai baffi di Mario: sono di colore diverso.

Come succede molto spesso nel mondo reale, i capelli sono di un colore diverso rispetti ai baffi. Ma trattandosi di character design, spesso i personaggi (soprattutto “cartoon”) tendono ad avere un colore uniforme di peluria e capelli.

Qualcuno ha provato ad “aggiustare” la cosa, fornendo due versioni differenti di Super Mario in base al colore di baffi e capelli.

Come potete vedere dalle due immagini qui sopra, l’utente di Reddit di cui sopra ha provato ad usare i due colori in maniera uniforme, così da dare un aspetto più coerente alla testa del nostro Mario.

Ma, con tutto il rispetto per il lavoro dell’utente, possiamo dirlo? Non ci piace affatto.

Sarà che ormai siamo abituati a vederlo come è sempre stato ma, anche nel caso dei peggiori gadget, baffi e capelli di Super Mario vanno bene del colore che sono sempre stati.

Vanno bene anche quando Mario finisce su Xbox Store, con un gioco così tremendo da farci dimenticare anche questo “problema” dei baffi.