I 10 giochi più venduti di sempre su Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe non si ferma più

Nintendo ha pubblicato nelle scorse ore tutti gli ultimi aggiornamenti finanziari, aggiornando anche la classifica ufficiale con i videogiochi più venduti di sempre su Switch, dal lancio fino agli scorsi mesi.

Le console ibride di casa Nintendo hanno conquistato nel corso degli anni milioni di giocatori, grazie non solo a diverse proposte per la propria console come il recente modello OLED (che trovate in sconto su Amazon), ma anche a una line-up di titoli esclusivi davvero interessante.

L’ultimo aggiornamento ufficiale non ha fatto emergere alcun cambiamento nelle prime zone della classifica, rispetto al precedente update comunicato nel mese di agosto, tuttavia le vendite non si sono affatto fermate e, anzi, c’è stato un sorpasso a sorpresa nelle ultime posizioni.

Se, da un lato, appare infatti sempre più evidente il dominio di Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons, dall’altro appare evidente che c’è un titolo in particolare che sembra intenzionato a non volersi ancora fermare.

Di seguito vi riporteremo dunque la classifica completa con i 10 giochi più venduti di sempre su Nintendo Switch, dal lancio fino al 30 settembre 2022, come riportata sul sito ufficiale della casa di Kyoto:

I giochi più venduti su Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 48.41 m Animal Crossing: New Horizons – 40.17 m Super Smash Bros. Ultimate – 29.53 m The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79 m Pokémon Spada e Scudo – 25.37 m Super Mario Odyssey – 24.40 m Super Mario Party – 18.35 m Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente – 14.92 m Ring Fit Adventure – 14.87 m Pokémon: Let’s Go Pikachu & Eevee – 14.81 m

L’unico sorpasso da segnalare è dunque quello di Ring Fit Adventure, che raggiunge la nona posizione e scavalca Pokémon Let’s Go, primi giochi della serie a sbarcare sulla console ibrida e che hanno subito un comprensibile rallentamento negli ultimi mesi.

Un traguardo invece molto importante da segnalare è invece quello di Animal Crossing New Horizons, che ha ufficialmente sorpassato 40 milioni di copie vendute: un record che poteva sembrare impensabile prima del suo debutto ufficiale.

Sembra inoltre mancare ormai poco a Super Smash Bros. Ultimate per raggiungere la soglia dei 30 milioni, confermandosi ancora una volta come il terzo gioco più popolare di sempre su Nintendo Switch.

Sarà certamente molto interessante scoprire quale sarà l’impatto di Pokémon Scarlatto e Violetto, dato che non solo è stata dimostrata l’incredibile popolarità del franchise, ma anche per il fatto che la nona generazione sta già battendo importanti record anche con i soli pre-order.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno ulteriori aggiornamenti sui dati di vendita: nel frattempo, la casa di Kyoto ha ribadito che non intende aumentare il prezzo della sua console… almeno per il momento.