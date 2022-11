Nintendo Switch aumenterà di prezzo? Arriva una risposta

Nintendo Switch continua a essere una console molto venduta e in grado di registrare numeri da capogiro (specie in Giappone), ragion per cui sono in molti a domandarsi se un aumento del prezzo sarà presto preso in considerazione.

Grazie anche al recente modello Switch OLED (che trovate in sconto su Amazon) l’ibrida della Grande N sta sicuramente vivendo un momento particolarmente florido.

Certo, sono in molti a desiderare che presto venga annunciata anche una fantomatica Switch Pro, ma a quanto pare la classica piattaforma ibrida ha ancora molto da dire.

Difatti, come riportato anche da Bloomberg, sembra che il periodo d’oro di Switch continui, e che al momento non siano previsti rincari sul prezzo di listino.

Come riportato anche dal giornalista Takashi Mishizuki, durante l’ultima conferenza finanziaria con gli azionisti il presidente di Nintendo ha ribadito che il prezzo di Switch non aumenterà, perlomeno al momento.

La Casa di Kyoto starebbe infatti continuando a monitorare l’evoluzione delle condizioni di mercato, ragion per cui non è da escludere che il prezzo resterà bloccato per sempre.

Il tutto dipenderà quindi innanzitutto dal cambiamento delle condizioni economiche nel corso dei prossimi mesi, sebbene a quanto pare gli acquirenti possono ora dormire sonni tranquilli.

Nintendo, asked whether it would raise Switch prices, says it won't take such actions at this moment, but will continue monitoring situation and carefully consider (whether we need to take the option)."https://t.co/onEzeUmKEX — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) November 8, 2022

Restando in tema, il boss di Xbox Phil Spencer ha ribadito che al momento i prezzi di Xbox Series X e S non aumenteranno ma in futuro questa ipotesi è altamente probabile (sebbene in una nazione un rincaro è già avvenuto).

Ma non solo: a inizio anno la Grande N ha condiviso anche i numeri di vendita legati a software e console, confermando quindi ufficialmente che Switch ha battuto Wii e PS One.

Infine, Secondo un insider, sarebbe inoltre già stata decisa perfino la data di lancio della nuova Switch: se l’indiscrezione fosse confermata, potremmo vedere la nuova piattaforma hardware addirittura nella prima metà del 2023.