I giochi più venduti su Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe inarrestabile

Sono state ore di numeri per il mondo di Nintendo, con la compagnia di Kyoto che ha reso noti i dati per il suo primo quarto dell’anno fiscale – dove Switch ha vissuto una frenata, pur raggiungendo i 111 milioni di unità in tutto il mondo, come vi abbiamo riferito nella nostra notizia.

Tuttavia, a destare interesse sono anche i numeri relativi alle vendite dei giochi. Se è vero che a loro volta questi hanno avuto un rallentamento (-8,4% anno su anno), lo è anche che i successi firmati direttamente dalla casa di Kyoto non sembrano conoscere fatica.

Mario Kart 8 Deluxe, ad esempio, ha venduto ancora 1,48 milioni di copie, mentre Kirby e la Terra Perduta ha messo insieme altri 1,88 milioni di unità – battendo il record per la saga, con un complessivo di vendite che ammonta a 4,53 milioni.

Tra le uscite recenti, invece, Nintendo Switch Sports ha messo insieme 4,84 milioni di unità, raccogliendo l’eredità di Wii Sports, mentre Mario Strikers: Battle League Football – decisamente fresco per quest’estate – ha piazzato 1,91 milioni di unità nonostante sia uscito solo a giugno e conti quindi su solo trenta giorni di dati nel quarto preso in analisi.

Mario Kart 8 Deluxe è sempre in vetta

I giochi più venduti su Switch

Alla luce di tutti questi numeri, Nintendo ha messo insieme le vendite complessive per i suoi titoli di maggior successo su Nintendo Switch. Di seguito, trovate l’interessante classifica (via VGC):

Mario Kart 8 Deluxe – 46,82 m Animal Crossing: New Horizons – 39, 38 m Super Smash Bros. Ultimate – 28,82 m Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27,14 m Pokemon Spada/Scudo – 24,50 m Super Mario Odyssey – 23,93 m Super Mario Party – 18,06 m Pokemon Diamante Lucente/Perla Splendente – 14,79 m Pokemon Let’s Go – 14,66 m Ring Fit Adventure – 14,54 m

Come potete notare, Mario Kart 8 Deluxe rimane incontrastato in cima alla classifica, anche se Animal Crossing: New Horizons è un sempreverde della piattaforma, forte del debutto nel 2020 in piena pandemia che gli diede una spinta davvero notevole.

Chiude il podio un altro gioco che non sente la stanchezza, Super Smash Bros. Ultimate, che fa sempre parte dei titoli molto amati dal pubblico della grande N – e che anche per questo non scende mai davvero di prezzo, come noterete su Amazon.

Il prediletto di chi vi scrive, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, deve “accontentarsi” della quarta piazza, conquistata dopo essere stato il gioco di lancio di Switch il 3 marzo 2017.

Come noterete nella nostra pagina delle uscite, l’anno è ancora molto ricco per Nintendo Switch, che attende ora uscite come Splatoon 3 e Bayonetta 3.