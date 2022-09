Horizon Forbidden West, il primo DLC è in arrivo (ci sono le prove)

Horizon Forbidden West è un gioco che ha sicuramente soddisfatto le aspettative, imponendosi come uno dei big del 2022. Ora, tuttavia, sembra che un indizio abbia anticipato il primo DLC in arrivo.

Il gioco (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon) potrebbe infatti ricevere a breve un primo contenuto scaricabile, allungando così la già corposa avventura di Aloy.

Del resto, è cosa nota che i lavori per il primo DLC di Horizon Forbidden West potrebbero essere già iniziati, ragion per cui due indizi fanno certamente una prova.

Difatti, come riportato su ResetEra, Lance Reddick, ossia attore che interpreta il ruolo di Sylens all’interno del gioco, sarebbe nuovamente al lavoro.

Reddick è infatti tornato sul set per nuove sessioni di motion capture, tanto che il messaggio condiviso inizialmente su Twitter recitava senza mezzi termini che: «Si lavora duramente… in sessione per Horizon Forbidden West!».

Vero anche il messaggio originale è stato prontamente cancellato dallo stesso attore, sebbene gli utenti del forum abbiano fatto in tempo ad immortalarlo in uno screen.

Le parole di Reddick lascerebbero quindi poco spazio all’immaginazione: Horizon Forbidden West starebbe per ricevere un DLC; in maniera forse del tutto simile a quanto accaduto con Frozen Wilds.

Il bel DLC di Horizon Zero Dawn proponeva infatti una nuova area inedita tutta da esplorare, con tanto di NPC e nemici a tema. Probabile che anche per il sequel si opti per qualcosa di altrettanto simile, se non migliore. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nell’attesa, avete letto che un neo possessore di console PS5 si è imbattuto in un problema quando ha cercato di riscattare il codice per il download digitale di Horizon Forbidden West?

Ma non solo: di recente la patch 1.18 del gioco ha risolto una serie di problemi di progressione e di crash, oltre ad aver aggiunto un nuovo Face Paint per celebrare il Pride, davvero molto bello da vedere.