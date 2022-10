Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Sony ha inaugurato da questa settimana il ritorno di una delle sue promozioni più interessanti su PlayStation Store: grazie a «Il Pianeta degli Sconti» potete infatti recuperare tanti dei prodotti più amati di sempre su console a prezzi imperdibili.

Con le nuove offerte di PS Store avrete infatti la possibilità di recuperare giochi anche con sconti che arrivano fino al 90%, con prezzi che potranno rivelarsi così bassi da non richiedere nemmeno 10 euro di spesa (trovate una gift card PlayStation dedicata su Amazon).

Vi avevamo già segnalato alcune delle imperdibili offerte disponibili con questa promozione, mentre oggi ci dedicheremo alla scoperta dei giochi più amati che potete acquistare a prezzi davvero ridotti.

In questo articolo vi segnaleremo dunque tutti i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro, che rappresentano naturalmente solo una piccola parte dei titoli acquistabili con «Il Pianeta degli Sconti».

Riteniamo infatti che la nuova promozione rappresenti un’occasione imperdibili per tutti i più grandi appassionati PlayStation per scoprire nuove grandi perle, senza dover effettuare eccessivi sacrifici economici.

Di seguito, troverete dunque tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 10 euro con i nuovi sconti PlayStation Store, selezionati con cura dalla nostra redazione e appartenenti a diversi generi, per soddisfare ogni palato videoludico.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Fallout 76 a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% The Crew 2 a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% Fallout 4: Game of the Year Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% For Honor a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75% Mafia II: Definitive Edition a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 3,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 90%

a 3,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 90% Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50%

a 4,99€ (anziché 9,99€) – Sconto del 50% Burnout Paradise Remastered a 5,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 70%

a 5,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 70% Nioh a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

Questi sono solamente alcuni dei tanti giochi disponibili in offerta a meno di 10 euro su PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare la lista completa al seguente indirizzo per non perdervi nemmeno uno sconto.

