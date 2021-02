Horizon Zero Dawn diventa pixel art (o quasi) su PC: scende fino a 72p

Nonostante il lancio complicato, Horizon Zero Dawn in versione PC ha raggiunto un livello di ottimizzazione impressionante.

Come testimoniato da un giocatore su Twitter, il gioco – la prima esclusiva PlayStation dai team interni di Sony ad arrivare sulla piattaforma – può scendere addirittura fino alla risoluzione di 72p.

A questa risoluzione, il gioco si trasforma letteralmente in un’avventura in pixel art, qualcosa di totalmente diverso dallo Zero Dawn che conosciamo, un’esperienza complessa in un lussureggiante mondo post-apocalittico.

Did you know the PC Version of Horizon: Zero Dawn lets you toggle the resolution to 72p? (256×144) pic.twitter.com/3nYccHPQDZ — St1ka (@St1ka) February 6, 2021

I 72p sono pari alla risoluzione 256×144, ben distanti dai 720p che hanno dominato la generazione di Xbox 360 e PS3, e dai 1080p e 4K che abbiamo provato tra Xbox One/PS4 e Xbox Series X/PS5.

Tuttavia, va notato come il titolo di Guerrilla Games mantenga una buona fluidità anche in questa configurazione, il che vuol dire che ve lo potete in ogni caso godere in una sorta di pixel art involontaria su PC.

Horizon Zero Dawn ha visto il suo supporto post lancio ridotto se non terminato, dopo l’impegno assunto dalla casa olandese per la soluzione delle difficoltà tecniche comparse al lancio.

Difficoltà tecniche nonostante le quali le vendite sono risultate molto più che soddisfacenti, al punto che viene da pensare che la serie possa tornare multipiattaforma anche in futuro.

Adesso, il team di PlayStation Studios si occuperà esclusivamente di Horizon Forbidden West, il seguito in arrivo nel 2021 su PS5.