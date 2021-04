Un amato personaggio PlayStation sta per arrivare su Fortnite

L’ultimo datamine di Fortnite ha svelato un nuovo crossover con una nuova serie PlayStation: sul battle royale di Epic Games sarebbe infatti in arrivo Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn.

Si tratta di un nuovo crossover di spessore con un franchise PlayStation, destinato ad attirare in modo particolare i fan Sony, soprattutto dopo aver già visto Kratos, storico protagonista di God of War, all’interno del titolo.

La scelta sembrerebbe sposarsi molto bene con l’attuale tema selvaggio della stagione in corso, che ha anche avuto modo di introdurre nel battle royale i dinosauri.

Per la data ufficiale ed il modello dovremo invece ancora aspettare un annuncio, ma da quello che è emerso Aloy avrà anche il suo proprio evento limitato, per celebrarne l’inclusione.

La notizia arriva dall’account Twitter ShiinaBR, una fonte molto affidabile in quanto partner Epic e specializzata nei leak relativi agli ultimi aggiornamenti di Fortnite.

L’evento di Aloy dovrebbe includere la possibilità di usare il loot ottenibile dalla fauna selvatica e la tecnologia per poter migliorare le proprie armi: un’operazione in tema con il setting di Horizon Zero Dawn stesso.

Con questo sistema, durante le partite dell’evento, tutte le armi potranno essere aggiornate fino ad arrivare alla qualità leggendaria e viene inoltre evidenziato di prestare particolare alla fauna selvatica, in quanto «non saprete mai cosa può celarsi tra i cespugli».

L’utente Twitter XTigerHyperX ha anche aggiunto una lista delle armi che sono legate all’evento a tempo limitato dedicato ad Aloy:

Weapons related to that LTM pic.twitter.com/t6eJAVul6D — XTigerHyperX (@XTigerHyperX) April 13, 2021

Fortnite continua dunque a voler cercare di includere al proprio interno il maggior numero di rappresentazioni videoludiche possibili e non solo, alcune delle quali completamente inaspettate.

Non ci resta che aspettare che Aloy venga annunciata ufficialmente da Epic Games e scoprire con ansia quali saranno le prossime novità in arrivo.

Uno degli ultimi datamine ha anche confermato quando arriverà su Fortnite Neymar, il talentuoso attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, che dovremo vedere alla fine di questo mese.

Siamo ancora in attesa di ricevere ulteriori novità sul possibile arrivo di Peter Griffin, anche lui anticipato in un precedente leak ma di cui da allora non si sono più avute notizie.