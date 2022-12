Horizon, si torna a parlare del remake su PS5 (ma c’è una brutta notizia)

Horizon Forbidden West è disponibile da diversi mesi, ma a quanto pare la saga farà probabilmente anche un “passo indietro” con il remake PS5 del primo e indimenticabile Zero Dawn.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) ha infatti lasciato il segno, sebbene ora si torna a parlare del capitolo originale del franchise.

Non stiamo parlando della versione in realtà virtuale in arrivo al lancio del nuovo visore PS VR2, bensì di un progetto che sarebbe in sviluppo proprio su PlayStation 5 e di cui al momento manca l’ufficialità.

Se già nei giorni scorsi, inoltre, Guerrilla sembrava aver confermato ufficiosamente un nuovo capitolo incentrato sul multiplayer online, la saga non si fermerà qui.

Come riportato anche da ComicBook, un importante insider del mondo PlayStation ha condiviso nuove informazioni sul prossimo remake di Horizon Zero Dawn che dovrebbe arrivare su PS5.

Solo un paio di mesi fa, diverse notizie hanno suggerito che una remaster o remake di Zero Dawn per l’ultima console Sony era in lavorazione. Anche se i dettagli su questo progetto erano scarsi, alcuni fan si sono chiesti perché lo sviluppatore Guerrilla Games volesse fare un remake di un gioco ancora relativamente nuovo.

Ora, in base ai nuovi dettagli emersi, non sembra che Guerrilla non sia al lavoro sul titolo. Durante un recente episodio del podcast Sacred Symbols+, l’ospite Colin Moriarty ha parlato un po’ più apertamente di ciò che ha sentito sul remake di Horizon Zero Dawn per PS5.

Senza svelare troppo, Moriarty ha detto di non credere che Guerrilla sia il team che sta lavorando a questo remake, il che significa che PlayStation ha potenzialmente affidato il progetto a un altro team dei suoi studi interni.

«Stiamo ipotizzando che [Guerrilla] stia realizzando il remake di Horizon, anche se, se tutto corrisponde al vero, quello che ho sentito dire è che sarà sviluppato da un altro team», ha detto Moriarty.

Anche se Guerrilla non starebbe lavorando a una nuova versione di Zero Dawn, lo studio è comunque incredibilmente impegnato con l’IP in questione.

Resta da vedere se questo remake per PS5 del primo Horizon si unirà all’ampio elenco di giochi in fase di sviluppo dedicati al franchise. Vi terremo aggiornati.

Per quanto riguarda Horizon Forbidden West, il gioco ha visto tornare gli iconici Collilunghi: vediamo come scalarli per scoprire tutta la mappa nella nostra dettagliata guida.

Ma non solo: in uno dei recenti aggiornamenti del titolo, Guerrilla ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

Infine, parlando di curiosità pure e semplici, avete letto che un fan davvero bravo ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente unica?