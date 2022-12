Horizon, Guerrilla Games conferma il nuovo capitolo (multiplayer)

Horizon Forbidden West è disponibile da diversi mesi, ma a quanto pare la saga ha ancora molto da dire visto che il team Guerrilla Games ha confermato che un nuovo progetto dedicato al franchise è in lavorazione.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) ha infatti lasciato il segno, sebbene il nuovo gioco sarà orientato sul multiplayer.

No, non parliamo della versione in realtà virtuale in arrivo al lancio del nuovo visore PS VR2, bensì di un nuovo progetto nuovo di zecca.

Nelle scorse settimane era emerso che Sony avrebbe avviato una collaborazione con NCsoft per sviluppare un MMO basato sul franchise di Horizon.

Come riportato anche su ResetEra, Guerrilla Games ha confermato definitivamente che il suo prossimo progetto è un gioco cooperativo online di Horizon (immaginiamo esclusivo PS5) e lo ha fatto attraverso le sue ultime offerte di lavoro.

«Guerrilla è alla ricerca di un Lead World Designer per portare l’universo in espansione di Horizon a un pubblico multiplayer», si legge.

E ancora: «Il candidato prescelto sarà a capo del team di World Design in uno dei nostri ambiziosi progetti non ancora annunciati e lavorerà con team multidisciplinari per creare un gioco della massima qualità possibile.»

Ma non solo: il team è alla ricerca di un Lead Combat Designer: «Il candidato prescelto lavorerà a stretto contatto con designer di combattimenti, animatori, programmatori di gameplay e team multidisciplinari per creare personaggi giocabili e una varietà di nemici (macchine e umanoidi) che si concentrano su combattimenti emozionanti con elementi cooperativi.»

Infine, Guerrilla è anche alla ricerca di un Senior Machine Combat Designer, oltre che di un Narrative Designer. Dalle descrizioni sembra proprio che il nuovo gioco di Guerrilla possa essere un Horizon open world ma in perfetto stile Monster Hunter. Staremo a vedere.

Relativamente a Horizon Forbidden West, il gioco ha visto tornare gli iconici Collilunghi: vediamo come scalarli per scoprire tutta la mappa nella nostra dettagliata guida.

Inoltre, in uno dei recenti aggiornamenti del titolo, Guerrilla ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

Parlando di curiosità, avete visto infine che un fan davvero volenteroso ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente sorprendente?