Horizon, la serie TV Netflix ha uno showrunner (e Aloy ci sarà)

La serie TV Netflix dedicata a Horizon Zero Dawn, la quale si chiamerà Horizon 2074, ha iniziato a svelare le sue prime carte, dopo l’annuncio avvenuto nelle scorse settimane.

Lo show – che non dovrebbe riguardare nello specifico la storia di Aloy – approfondirà la storia che abbiamo visto in Zero Dawn e in Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon).

Dopo i primissimi dettagli diffusi dal giornalista Jeff Grubb e sebbene manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Sony e Netflix, è ora emerso il nome dello showrunner che si occuperà del progetto.

Horizon 2074, che dovrebbe essere girato a Toronto per approfittare dei relativi incentivi fiscali, vedrà in prima fila il creatore di The Umbrella Academy.

Come riportato sul sito ufficiale del colosso dello streaming, The Umbrella Academy tornerà per una quarta e ultima stagione, prodotta dal creatore e showrunner Steve Blackman.

Nel corso di una chiacchierata con Tudum, Blackman ha però spiegato che nell’ambito della sua collaborazione creativa con Netflix, sta sviluppando il thriller spaziale Orbital oltre appunto all’adattamento del videogioco Horizon Zero Dawn.

«Horizon Zero Dawn è un gioco eccezionalmente ben realizzato, con personaggi meravigliosi che non si vedono spesso nel mondo dei videogiochi», ha spiegato Blackman.

«Guerrilla Games ha creato un mondo incredibilmente lussureggiante e vivo, con uomini e macchine che si trovano in rotta di collisione verso l’oblio. La loro salvezza arriva sotto forma di una giovane guerriera di nome Aloy, che non ha idea di essere la chiave per salvare il mondo. È sufficiente dire che sì, Aloy sarà un personaggio principale della nostra storia. La mia partner di scrittura, Michelle Lovretta, e io siamo entusiasti di poter espandere questa straordinaria IP in una serie per tutti i tipi di spettatori».

Insomma, la serie promette molto bene, sperando che non faccia la fine di quella dedicata a Resident Evil, realizzata davvero nel peggiore dei modi.

Ricordiamo che Horizon 2074 non è l’unico show televisivo recentemente annunciato da PlayStation: anche Amazon è infatti al lavoro su una serie TV dedicata a God of War.

Ma non solo: tra i franchise che Sony ha deciso di adattare per il cinema c’è anche Gran Turismo, visto che il film dedicato alla celebre serie racing sarà ispirato a una storia vera.