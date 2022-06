Horizon Zero Dawn, spuntano i primi dettagli sulla serie TV di Netflix

Anche Horizon Zero Dawn sta per aggiungersi presto ai franchise PlayStation pronti a fare il loro ingresso con adattamenti televisivi: Sony ha infatti recentemente confermato la volontà di continuare a voler investire fortemente su questo settore.

Le avventure di Aloy sono infatti ormai una delle proprietà più importanti in casa Sony, anche grazie al successo di Horizon Forbidden West (potete acquistarlo in offerta con consegna rapida su Amazon), motivo per il quale è stata annunciata una partnership per il primo storico capitolo con Netflix.

La notizia è stata data a sorpresa in una sessione Q&A durante l’ultimo business briefing della compagnia, nella quale sono stati svelati anche show televisivi dedicati a God of War e Gran Turismo.

Al momento Sony non ha voluto approfondire ulteriormente la questione: mentre i fan hanno già aperto i «casting» per scegliere la loro Aloy, un noto giornalista avrebbe già anticipato quelli che saranno i primi dettagli della serie, compreso quello che dovrebbe essere il titolo ufficiale.

Durante il suo ultimo livestream su Twitch, il giornalista Jeff Grubb avrebbe infatti anticipato che il nome scelto per la serie televisiva sarebbe «Horizon 2074», anche se alcuni fan ritengono che potrebbe essersi sbagliato e che intendesse «Horizon 2064», dato che sarebbe un nome più in linea con quanto narrato nell’esclusiva PlayStation (via Dexerto).

In ogni caso, secondo Grubb lo show di Netflix si svolgerebbe in «parallelo» con i videogiochi, approfondendo dunque diversi aspetti di un mondo che sta ormai iniziando a crollare.

Di conseguenza, la timeline sarebbe divisa tra l’inizio della fine della civiltà moderna, narrando così gli eventi che danno inizio a quanto narrato in Horizon Zero Dawn, e un presente molto vicino a quanto osservato all’interno dei videogiochi.

Dato che Sony e Netflix non hanno ancora diffuso alcuna novità ufficiale sullo show, vi ricordiamo come di consueto queste voci di corridoio con le dovute precauzioni, ma vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori conferme su questo attesissimo adattamento televisivo.

In attesa di scoprirne di più, ricordiamo che Guerrilla Games sta ancora lavorando duramente sugli aggiornamenti di Horizon Forbidden West: proprio pochi giorni fa è uscita l’ultima patch che ha risolto un bug molto grave.