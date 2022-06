Horizon 2074 è ufficiale: primi dettagli sulla serie Netflix di Horizon Zero Dawn

La serie TV Netflix dedicata a Horizon Zero Dawn si chiamerà ufficialmente Horizon 2074: le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane sono state ufficialmente confermate, così come l’imminente inizio della produzione.

Lo show non dovrebbe riguardare dunque nello specifico la storia di Aloy, ma approfondirà gli eventi che porteranno a quello che vedremo in Zero Dawn e nel recentissimo Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta su Amazon).

L’indiscrezione trapelata per la prima volta dal giornalista Jeff Grubb è stata dunque confermata in via ufficiale: pur non essendo ancora arrivato un vero e proprio annuncio da parte di Sony e Netflix, sono già emersi i primi dettagli grazie al sito ufficiale della Directors Guild of Canada.

Horizon 2074 dovrebbe infatti essere girato a Toronto, una scelta che, sempre secondo il noto giornalista, sarebbe stata adottata per poter approfittare dei relativi incentivi fiscali.

Come riportato da VGC, è stata infatti pubblicata una lista con numerosi talenti che collaboreranno alla produzione, che includeranno anche Jack Boem, assistant director di The Boys e Resident Evil Welcome to Raccoon City, e l’art director Michele Brady, che ha precedentemente collaborato a The Expanse e Saw 2.

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6 — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022

Ricordiamo che Horizon 2074, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere una storia parallela divisa sia tra gli eventi accaduti prima dell’inizio dell’avventura di Aloy che durante la linea temporale «attuale» che i fan dei videogiochi conoscono bene.

Non dovrebbe dunque essere un reboot o una re-interpretazione della saga, ma semplicemente una storia aggiuntiva che andrà a incastrarsi nello stesso universo videoludico.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità sul progetto: nel frattempo, potete controllare voi stessi lo staff attualmente confermato dirigendovi al seguente indirizzo.

Ricordiamo che non si tratta dell’unico show televisivo recentemente annunciato da PlayStation: anche Amazon è infatti al lavoro su una serie TV dedicata a God of War.

Ma tra i franchise che Sony ha deciso di adattare per il grande schermo c’è anche Gran Turismo: il film dedicato alla celebre serie racing sarà ispirato a una storia vera.