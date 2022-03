Horizon Forbidden West vuole ostacolarvi: le macchine hanno un “protettore”

I combattimenti di Horizon Forbidden West contro le macchine possono rivelarsi particolarmente spettacolari, dato che le creature meccaniche saranno avversari difficili da buttare giù.

Naturalmente Aloy non sarà però solo in grado di dare la caccia solo a queste creature, ma in Horizon Forbidden West i giocatori potranno anche dare la caccia anche ad altri animali meccanici al fine di guadagnare risorse, come gli uccelli.

Ed è proprio la ricca natura selvaggia che, pur essendo spettacolare, potrebbe creare problemi ai giocatori, come avvenuto a un fan che dava la caccia a uno Stalker, una delle tante macchine presenti nell’avventura di Guerrilla.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Elcoolnino si è infatti ritrovato protagonista di un evento bizzarro: una delle creature alate del gioco si è infatti letteralmente sacrificata per proteggere lo Stalker avversario.

Durante uno dei momenti più difficili dell’intera battaglia, il fan era infatti pronto a lanciare uno Spike Thrower contro il suo pericoloso avversario, che però è stato inaspettatamente preso in pieno petto da un piccione.

La creatura alata di Horizon Forbidden West decide infatti di agire come se fosse una guardia del corpo vera e propria, proteggendo così lo Stalker dai danni e sacrificando la sua vita, rendendo così la sfida di Aloy più impegnativa.

L’evento è reso ancora più divertente dal fatto che si tratta di uno degli animali alati dalle dimensioni più piccole di tutto il gioco: potete osservare nel dettaglio cosa è successo nella seguente clip video.

Sembra inoltre che l’evento accaduto all’utente Elcoolnino non sia affatto casuale: nei commenti altri giocatori hanno potuto confermare che gli uccelli meccanici hanno già protetto in passato altri avversari di Aloy da morte certa.

Insomma, se anche voi vorrete affrontare pericolosi avversari come lo Stalker, vi consigliamo di prestare molta attenzione anche a potenziali protettori alati.

Ricordiamo che l’ultima avventura di Aloy ha recentemente ricevuto un nuovo importantissimo aggiornamento: ecco i cambiamenti più importanti della patch 1.07.

Se avete bisogno di una mano per esplorare la bellissima esclusiva PlayStation, magari anche per evitare di farvi cogliere impreparati in situazioni del genere, potete consultare la nostra ricca guida di Horizon Forbidden West.