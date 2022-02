Horizon Forbidden West richiede davvero TANTO spazio su PS5

I fan di Aloy e del suo mondo post-apocalittico popolato dalle ormai famosissime biomacchine non stanno sicuramente più nella pelle.

Sono infatti decisamente pochi i giorni che ci separano dall’uscita tanto attesa di Horizon Forbidden West, la seconda iterazione della fortunata IP che è diventata un must have per tutti i possessori di console PlayStation.

Rivedremo la nostra eroina Aloy sui nostri schermi a partire dal 18 febbraio, in un titolo che promette molte sorprese e novità rispetto al capitolo originale.

Per l’occasione del debutto dell’ultimo lavoro di Guerrilla, il team ha deciso anche di fare uscire uno spettacolare cinematic trailer, che mostra solo delle scene in computer grafica senza anticipare sezioni di gameplay.

Dato l’avvicendarsi della data d’uscita, è già disponibile il preload di Horizon Forbidden West ovviamente per coloro i quali hanno preordinato il gioco.

Il titolo ha un peso abbastanza corposo (via The Gamer), come probabilmente c’era da aspettarsi, e occuperà quasi 100 GB di spazio nelle vostre PlayStation.

Nello specifico, in Europa il peso del gioco si attesta su consistenti 97 GB, da considerarsi ovviamente prima della eventuale patch del day one.

Di qualche gigabyte in meno godono invece le versioni americana e giapponese, rispettivamente di 88 GB e 84 GB, ciò considerando il fatto che queste mancano del pacchetto delle lingue inserito nella versione europea.

Se invece avete acquistato l’upgrade per PS5, dovete attendere fino al giorno di uscita del gioco per poterne scaricare la versione dedicata alla next-gen targata Sony.

Inoltre, cogliamo l’occasione di ricordarvi che adesso c’è un modo per ottenere l’upgrade alla versione PS5 gratis, acquistando Horizon Forbidden West per PS4 a 10€ in meno tramite uno sconto su PS Store.

Infine, pare che la quantità di opzioni per l’accessibilità nel nuovo gioco di Guerrilla sarà veramente sorprendente, in modo da venire incontro ad ogni tipo di giocatore. Vi ricordiamo che lunedì avremo molto da raccontarvi sull’Ovest Proibito, quindi non perdete di vista le nostre pagine.