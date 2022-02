Horizon Forbidden West è impressionante nel nuovo Cinematic Trailer (e Aloy non si ferma più)

I fan PlayStation stanno ormai iniziando a contare sul calendario i giorni che li separano dal lancio di Horizon Forbidden West: fra una settimana sarà finalmente il momento di affrontare l’ultima avventura di Aloy su console.

Il 18 febbraio 2022 sarà infatti il momento di prepararsi a impugnare i nostri controller per esplorare nel dettaglio l’ultima fatica dei Guerrilla Games: Horizon Forbidden West ha così deciso di celebrare questa occasione con un nuovo spettacolare Cinematic Trailer.

Dopo aver già svelato nel dettaglio nuovi gameplay che mostrano le performance su PS4, adesso è arrivato il momento di potersi godere la presentazione finale pre-lancio del nuovo capolavoro di Guerrilla Games.

A differenza delle precedenti presentazioni mostrate negli scorsi giorni, questa volta a prendere il centro della scena sono le sequenze cinematografiche che ci mostrano nel dettaglio l’ultimo viaggio di Aloy.

Il trailer è stato pubblicato direttamente da Guerrilla e non mostra dunque sequenze di gameplay, ma unicamente scene in computer grafica che ci anticipano le sfide che attendono la nostra protagonista.

Potete trovare il bellissimo video cinematografico di Horizon Forbidden West qui di seguito, che si conclude ricordando nuovamente l’imminente day one atteso fra una settimana:

Proprio questa data è servita anche per confermare l’importanza assunta in così breve tempo da Aloy nel panorama delle IP PlayStation: Sony ha infatti confermato che il primo Horizon Zero Dawn ha ottenuto un totale di ben 20 milioni di copie vendute tra console e PC.

Il papà di PS5, Hermen Hulst, ha voluto porgere i suoi personali complimenti a Guerrilla per il traguardo svolto, ricordando che questo incredibile risultato arriva proprio a una settimana di distanza dall’uscita del sequel:

Wow, Horizon Zero Dawn has officially sold over 20 MILLION copies around the world across PS4 and PC! What an incredible achievement @Guerrilla , and a big thank you to our hugely supportive fans! Now, let's get ready to visit #HorizonForbiddenWest in a week… pic.twitter.com/OsG3jLY2fX

Il game director di Horizon Forbidden West e Zero Dawn, Mathijs de Jonge, ha evidenziato come lui e il suo team fossero consapevoli del grande potenziale di questo franchise, ma che «non avevano idea» di poter ottenere questi numeri.

Early during development we saw the first glimpses of its potential..

But these numbers?!! We had no idea!

Massive thanks to all who contributed to its success! https://t.co/zO4AzFNMvv

— Mathijs de Jonge (@dejongemathijs) February 11, 2022