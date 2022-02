Horizon Forbidden West PS5, c’è uno sconto “nascosto” nel PS Store

Horizon Forbidden West è tra i videogiochi più attesi dell’anno, soprattutto dai giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5.

La nuova avventura di Aloy è sempre più vicina, e promette di essere ancora più pantagruelica di quanto non fosse quella che abbiamo vissuto sulla precedente generazione di PlayStation.

Il titolo, che sarà senz’altro tra i baluardi di PlayStation 5, come sapete è uno degli ultimi videogiochi cross-gen e sarà disponibile anche su PlayStation 4, dove sembra fare la sua porca figura.

La questione sull’upgrade a PS5 ha fatto molto discutere, perché inizialmente era a pagamento ed ha suscitato molte critiche, talmente tante da causare un dietro front di Sony.

Inizialmente, le copie PS4 di Horizon Forbidden West non avrebbero avuto l’aggiornamento alla nuova generazione incluso. I giocatori PS5 avrebbero dovuto ricomprarlo al passaggio alla nuova console, oppure acquistare una delle edizioni limitate che conteneva entrambe le versioni.

Con una nota pubblicata su PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment ha deciso di fare un clamoroso dietrofront, annunciando di aver cambiato strategia e di aver deciso anche come funzionerà l’upgrade in futuro per Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok.

In buona sostanza, ora i giocatori che compreranno Horizon: Forbidden West su PS4 avranno la possibilità di fare l’upgrade a PS5 gratis. Come fa notare VGC, c’è un modo per acquistare la versione PS5 del gioco a €10 in meno, per quella che è probabilmente una svista da parte di Sony.

Accedendo al PlayStation Store tramite PS5 si ha la possibilità di preordinare Forbidden West unicamente in versione PS5 a €79.99, ma tramite browser viene data la possibilità di acquistare anche la versione PS4 a €69.99.

Potete verificare voi stessi a questo indirizzo, o con lo screenshot che trovate qui sotto:

Visto che, come detto, l’aggiornamento PS5 è incluso in ogni versione PS4, accedendo al PlayStation Store con il vostro account tramite browser potete risparmiare €10 sull’acquisto del titolo.

Non sarà uno sconto madornale, ma comunque un buon modo per risparmiare qualcosina ed entrare nella gargantuesca, nuova avventura di Aloy.

Di recente il titolo di Guerrilla Games è stato travolto da alcune polemiche relative ai contenuti, che da alcuni sono stati giudicati come dei “copia e incolla”.