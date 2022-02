Horizon: Forbidden West sarà un gioco per tutti: ecco le opzioni per l’accessibilità

L’accessibilità è un aspetto fondamentale dei videogiochi ed è altrettanto importante che quanti più publisher possibili tengano conto dell’eterogeneità del loro pubblico. Un appassionato di videogiochi per svariati motivi potrebbe andare incontro a difficoltà oggettive legate a una disabilità personale, motivo per cui gli sviluppatori e i designer stanno trovando sempre più soluzioni per assicurarsi che nessuno rimanga escluso da un’esperienza di gioco pensata per tutti.

È anche il caso di Horizon: Forbidden West, che come svelato oggi da Sony avrà tantissime opzioni per l’accessibilità da offrire ai suoi giocatori.

Queste opzioni, svelate da Sony in un apposito post sul suo blog ufficiale, includono diversi aspetti dell’esperienza ludica: si va dal livello di difficoltà agli indicatori su schermo, passando per gli stimoli audio, per le vibrazioni, la durata dello slow motion in alcuni contesti di gioco e le dimensioni dei testi.

Horizon: Forbidden West arriva il 18 febbraio

Di seguito, riassumiamo tutte le feature annunciate da Guerrilla Games per il suo atteso videogioco:

È possibile ingrandire i sottotitoli a piacimento e aggiungere uno sfondo per aumentarne il contrasto con lo sfondo.

a piacimento e per aumentarne il contrasto con lo sfondo. È possibile visitare un quaderno degli appunti di Aloy , dove trovare informazioni su personaggi, macchine, punti dati e ottenere indicazioni tutorial sui diversi aspetti del gioco.

, dove trovare informazioni su personaggi, macchine, punti dati e ottenere indicazioni tutorial sui diversi aspetti del gioco. Si può scegliere tra diversi livelli di difficoltà, come Story , che riduce la sfida concentrandosi sulla narrativa, e Molto Difficile , che è invece pensato per chi vuole essere messo alla prova. Guerrilla sta anche introducendo il livello di difficoltà Personalizzato , che vuole permettere di gestire liberamente sia i danni che subirete, sia quelli che arrecherete, in modo da ritagliare su di voi l’esperienza di combattimento.

, che riduce la sfida concentrandosi sulla narrativa, e , che è invece pensato per chi vuole essere messo alla prova. Guerrilla sta anche introducendo il livello di difficoltà , che vuole permettere di gestire liberamente sia i danni che subirete, sia quelli che arrecherete, in modo da ritagliare su di voi l’esperienza di combattimento. Una opzione di Easy Loot vi permette di non dover staccare le componenti delle macchine prima di distruggerle, per poterle raccogliere. Questo facilita l’ottenimento di loot.

vi permette di non dover staccare le componenti delle macchine prima di distruggerle, per poterle raccogliere. Questo facilita l’ottenimento di loot. I controlli sono completamente rimappabili a piacimento , anche per mancini.

, anche per mancini. È inclusa una modalità co-pilota , che richiede un secondo controller, e che permette ai giocatori non vedenti di essere accompagnati nella loro avventura nell’Ovest Proibito.

, che richiede un secondo controller, e che permette ai di essere accompagnati nella loro avventura nell’Ovest Proibito. Sono implementati i sensori di movimento , opzionali, da attivare a piacimento.

, opzionali, da attivare a piacimento. Sono presenti delle impostazioni per la sensibilità degli stick analogici .

. Su PS5 è possibile regolare la risposta del feedback aptico e dei grilletti adattivi . Le vibrazioni si possono regolare per cutscene, viaggio, combattimenti, UI. È anche possibile disattivare del tutto i grilletti adattivi.

. Le vibrazioni si possono regolare per cutscene, viaggio, combattimenti, UI. È anche possibile disattivare del tutto i grilletti adattivi. Nei combattimenti, è possibile decidere quanto rallentare i movimenti quando si apre la ruota delle armi. È anche possibile attivare la mira automatica .

quando si apre la ruota delle armi. È anche possibile attivare la . È possibile attivare la concentrazione automatica , che evita di dover premere l’apposito tasto per rallentare il tempo durante la mira con un’arma.

, che evita di dover premere l’apposito tasto per rallentare il tempo durante la mira con un’arma. È possibile attivare l’auto-scatto , per scattare senza dover premere il tasto preposto, l’auto-cura (Aloy usa da sola un oggetto di cura se la salute è sotto il 50%) e l ‘auto-alascudo: una volta ottenuto, sarà aperto da solo in caso di salti da grandi altezze.

, per scattare senza dover premere il tasto preposto, (Aloy usa da sola un oggetto di cura se la salute è sotto il 50%) e l una volta ottenuto, sarà aperto da solo in caso di salti da grandi altezze. È possibile tenere sempre attivate le indicazioni per l’arrampicata , che vengono mostrate di solito quando si accede al Focus.

, che vengono mostrate di solito quando si accede al Focus. È possibile scegliere se attivare o no i puntatori per la direzione che indicano dove andare per continuare un incarico.

che indicano dove andare per continuare un incarico. È possibile regolare la sfocatura e i tremolii dell’inquadratura , per evitare la motion sickness.

, per evitare la motion sickness. La HUD del gioco è completamente personalizzabile .

del gioco è completamente . È possibile regolare separatamente i diversi livelli audio, tra musica, dialoghi ed effetti sonori. Su PS5, si possono regolare anche altri suoni specifici, come quelli delle macchine o le esplosioni, per raggiungere l’equalizzazione ideale.

Vi ricordiamo che Horizon: Forbidden West è stato molto discusso in questi giorni per le novità arrivate: il gioco è stato mostrato in una nuova clip che lo faceva vedere girare su PlayStation 4 base. Inoltre, anche Ghost of Tsushima ha omaggiato la sua imminente uscita, introducendo un nuovo costume dedicato proprio ad Aloy e alla tribù dei Nora.

L’appuntamento con il gioco è fissato per il 18 febbraio, ma vi raccomandiamo di visitare SpazioGames la mattina del 14 febbraio per la video recensione completa. Nel corso della giornata, inoltre, avremo modo di dedicare un’ampia live a rispondere (senza spoiler, ora e sempre) a tutte le vostre curiosità, anche in termini di accessibilità del gioco.