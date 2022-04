Horizon Forbidden West, patch 1.12 disponibile: ecco cosa cambia

Horizon Forbidden West è uscito ormai da mesi, ma a quanto pare il team Guerrilla ha ora rilasciato la nuova patch 1.12 ricca di cambiamenti.

I possessori di console PS4 e PS5 hanno infatti potuto godere di numerosi aggiornamenti nel corso delle settimane, a cui ora si aggiunge l’ennesimo update dedicato all’Ovest Proibito.

Da poco era stata rilasciata anche l’importante patch 1.1o, abbastanza importante e ricca di bug fix, nonostante le sorprese continuano senza sosta.

Come riportato pochi minuti fa anche sui canali social ufficiali dello sviluppatore, è infatti ora il turno di un’altra patch dedicata al titolo disponibile in su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

«Siamo felici di farvi sapere che la patch 1.12 è ora disponibile! Si prega di dare un’occhiata alle note della patch elencate di seguito, e assicurarsi che il gioco sia aggiornato prima di lanciarvi nell’avventura», si legge nel post.

Tra le novità, la correzione di vari problemi segnalati dalla community, incluse modifiche al contenuto del gioco con l’obiettivo di ridurre lo shimmering visivo.

I giocatori hanno segnalato un problema nella missione secondaria ‘Lofty Ambitions’, oltre a quello presente nella side quest ‘A Soldier’s March’.

Ma non solo: altri giocatori hanno segnalato un problema nel Contratto di Handa “Reliquie antiche”, così come l’Apex Grimhorn che non spawnava regolarmente, impedendo ai giocatori di ottenere il 100% di completamento del gioco.

Tutte le note complete della patch sono in ogni caso visionabili – in lingua inglese – cliccando a questo indirizzo.

Avete letto in ogni caso che un giovane fan di Horizon Forbidden West ha scoperto poche settimane fa che un’insidia ambientale può essere usata a proprio vantaggio?

Senza contare che un fan davvero sfegatato ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy davvero straordinaria da vedere.

Per concludere, volete scoprire tutte le caratteristiche di Horizon Forbidden West? Se la risposta è sì vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra recensione, pubblicata sulle pagine di SpazioGames.