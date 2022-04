Horizon Forbidden West si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Horizon Forbidden West è uscito ormai da settimane, ma a quanto pare il team Guerrilla non vuole assolutamente smettere di rilasciare aggiornamenti in grado di migliorare le performance del gioco.

I possessori di console PS4 e PS5 hanno infatti potuto godere di varie patch rivolte alla nuova avventura di Aloy (che trovate su Amazon Italia a prezzo molto basso), lasciandosi immergere nell’Ovest Proibito.

Da poco è stata rilasciata anche l’importante patch 1.09, davvero molto importante e ricca di bug fix, sebbene a quanto pare le novità non sono finite qui.

Come riportato da poco sui canali social ufficiali dello sviluppatore, è infatti ora il turno della patch 1.10, la quale cambia un bel po’ di carte in tavola nel titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation ormai da diverse settimane.

Come spiegato dal team di developer, il nuovo update di Horizon Forbidden West disponibile da ora include modifiche al bilanciamento, oltre a correzioni per i campi ribelli Devil’s Grasp e First Forge, Melee Pits e molto altro ancora.

Inoltre, sono state apportate correzioni multiple alle animazioni di Aloy, oltre a vari miglioramenti all’audio e all’illuminazione nelle cinematiche.

Senza contare anche che è stato risolto un problema con le armature Carja Wanderer, Nora Sentinel e Nora Tracker, segnalato da un gran numero di giocatori.

L’elenco completo delle note della patch le trovate in ogni caso a questo indirizzo, al momento solo in lingua inglese.

