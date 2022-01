Horizon Forbidden West, la guida ufficiale è enorme come il videogioco

Horizon Forbidden West è tra i videogiochi più attesi dell’anno, soprattutto dai giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5.

La nuova avventura di Aloy è sempre più vicina, e promette di essere ancora più pantagruelica di quanto non fosse quella che abbiamo vissuto sulla precedente generazione di PlayStation.

Manca poco, per un titolo che sarà senz’altro uno dei primi a mostrarci i primi spiragli di next-gen, ovviamente su PlayStation 5, dove sembra a dir poco meraviglioso.

Le ultime immagini pubblicate di recente ci avevano mostrato tanti nuovi personaggi, tra cui alcuni inediti, tra co-protagonisti e antagonisti.

Horizon Forbidden West sarà un gioco a dir poco maestoso, con tanti segreti e dettagli da scoprire, talmente tanti che a qualcuno potrà servire un aiuto.

Come spesso accade, accanto alle uscite più importanti viene sempre prodotta anche una guida ufficiale, e il prossimo titolo di Guerrilla non è sicuramente da meno.

Parafrasando una famosa pubblicità di qualche decennio fa, “per un gioco grande ci vuole una guida grande”, e quella di Forbidden West sembra decisamente massiccia.

Il librone è stato mostrato direttamente da Guerrilla tramite il profilo Twitter ufficiale, che potete trovare qui sotto:

Looking for the ultimate companion to your Horizon Forbidden West gameplay (no, this is not about Petra or Talanah…)?

Our friends at @futurepress have got you covered, with the Official Guide (over 650 pages) available in spring 2022!

Pre-order here: https://t.co/Vt29GKeSkp pic.twitter.com/sjsJztPBgK

— Guerrilla (@Guerrilla) January 28, 2022