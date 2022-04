Horizon: Forbidden West indebolisce le armi leggendarie con la patch, giocatori insorgono

Horizon Forbidden West è uscito ormai da un po’ di tempo, e ha accontentato praticamente tutti i giocatori PlayStation.

Nel mezzo del plauso generale nei confronti del nuovo titolo di Guerrilla Games, sembra però che un’aggiornamento in particolare abbia irritato considerevolmente i fan, che non le hanno di certo mandate a dire.

Dopo chi ha scoperto un trucco che permette ad Aloy di volare, e chi ha creato una versione bidimensionale adorabile del gioco, adesso la community intorno al titolo si è espressa con livore per un particolare bilanciamento di alcune armi.

Recentemente il gioco ha ottenuto l’aggiornamento 1.09, che ha introdotto numerose migliorie.

Tra queste però c’è un’aggiunta che riequilibra alcune meccaniche di combattimento, incluso un depotenziamento delle statistiche di base delle armi leggendarie.

L’update ha nerfato armi e armature, le migliori del gioco, e ne ha portato le statistiche pressoché in linea con quelle di grado poco inferiore, facendo ovviamente infuriare i giocatori.

L’umore grigio dei fan è sintetizzato perfettamente nelle parole dell’utente Ignimbrite, il quale non soltanto non si capacita della decisione di ridimensionare le attrezzature leggendarie in un gioco single player, ma non riesce a comprendere neanche il motivo per cui sono state limitate anche le statistiche delle versioni migliorate delle stesse, condannando i giocatori a un folle grinding per ottenere armi solamente di poco superiori alle altre (via Gamesradar).

Il malcontento dei giocatori in merito è generale, a questo punto vedremo se Guerrilla deciderà di accogliere le richieste degli utenti e se aggiusterà il tiro, o se deciderà di continuare sulla strada appena intrapresa.

