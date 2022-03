Horizon Forbidden West, disponibile la nuova grande patch: ecco le novità

Guerrilla Games continua a essere molto attenta ai feedback degli utenti su Horizon Forbidden West, dimostrando di voler consegnare ai propri fan un’esperienza praticamente perfetta.

Con un nuovo post pubblicato sui propri account social, gli sviluppatori hanno dunque fatto sapere che a partire da questo momento è già disponibile l’aggiornamento 1.08 di Horizon Forbidden West, che intende risolvere molti dei bug più comuni riscontrati nell’avventura.

La precedente patch aveva incluso nuove opzioni per la modalità foto e alcuni importanti accorgimenti, mentre in questo caso il team ha preferito concentrarsi principalmente sulla risoluzione di molteplici errori.

Il changelog completo pubblicato su Reddit avvisa in ogni caso che questa non rappresenta affatto l’ultima patch in arrivo, dato che il team sta continuando a investigare su altre segnalazioni arrivate dalla community.

Oltre ad aver sistemato diversi errori che potevano causare improvvisi crash o l’impossibilità di proseguire nel gioco in determinate condizioni, uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’aver sistemato l’UI di Machine Strike, che poteva causare un fastidioso effetto flickering alla fine di una partita.

I caricamenti sono stati inoltre oggetto di profondi miglioramenti: Guerrilla ha segnalato che molte schermate nere e loading screen di Horizon Forbidden West non erano intenzionali e sono stati rimossi con la nuova patch.

Anche le armi e i nemici sono stati oggetto di un ribilanciamento che renderà la vostra esperienza più godevole, ma anche dal punto di vista grafico occorre evidenziare performance migliorate nelle scene cinematografiche, oltre ad aver reso ancora più belle da vedere sia le ombre che le nuvole.

Patch 1.08 for Horizon Forbidden West has launched! Our team has been hard at work to address some of the issues you reported, and will continue to look into issues and feedback from our community.

Please find the patch notes and known issues here: https://t.co/u8PrqMoUz8 pic.twitter.com/gnIz3MyEnk

— Guerrilla (@Guerrilla) March 16, 2022