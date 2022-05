Hogwarts Legacy, ecco come saranno i nuovi stemmi delle quattro Case

Hogwarts Legacy è l’oggetto del desiderio di moltissimi fan sparsi in tutto il mondo. Il nuovo gioco dedicato al Wizarding World ha infiammato tutti tramite le sezioni di gameplay mostrate negli scorsi mesi.

Il team di sviluppo ha dedicato tutte le energie per ricreare un mondo credibile e riconoscibile da tutti fan della saga di J. K. Rowling (potete acquistare il primo libro di Harry Potter su Amazon), in modo da rendere Hogwarts e i suoi dintorni unici nel loro genere.

Delle terre che circondano la famosa scuola di magia e stregoneria non se ne sa molto, ma sembra che i fan ne abbiano avuto un assaggio con una concept art, in cui abbiamo uno sguardo agli ambienti che potremo visitare nel gioco.

A sottolineare ancora di più il livello di dettaglio e l’attenzione che gli sviluppatori hanno riposto nella creazione di Hogwarts Legacy, adesso contribuiscono anche delle immagini ufficiali condivise dalla pagina Twitter ufficiale di Avalanche Studios.

Le foto ci permettono di dare uno sguardo al design degli stemmi delle quattro Case di Hogwarts, di importanza fondamentale nella storia di ogni mago che si rispetti.

Tutti gli studenti, infatti, all’inizio del loro percorso ad Hogwarts, vengono smistati nelle diverse Case in basi alle proprie caratteristiche e alle loro qualità, e tale cerimonia determinerà fortemente il modo in cui si svolgerà la loro permanenza nella scuola.

Designing iconic house badges for #HogwartsLegacy was no easy task! Which of our new house patches is your favorite? pic.twitter.com/XAsw3pc9et

— WB Games Avalanche (@AvalancheWB) May 13, 2022