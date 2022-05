Hogwarts Legacy, potremmo aver già visto la mappa senza nemmeno accorgercene

E’ passato un po’ di tempo da quando abbiamo potuto vedere in azione Hogwarts Legacy, l’attesissimo RPG open world che ci porterà nella scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo.

Il gioco di Avalanche Software si è mostrato in un video gameplay davvero intrigante, che ci dà un assaggio delle fantastiche atmosfere magiche proprie della saga che troveremo.

Se però da un lato le congetture degli irriducibili appassionati della saga cinematografica e letteraria (di cui trovate il primo capitolo su Amazon) non hanno certo tardato a presentarsi, dall’altro potrebbe esserci già sfuggito un dettaglio importante che rivelerebbe qualcosa in più proprio sulla mappa del gioco (via Gamebyte).

In un video pubblicato a marzo sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Games compare una concept art che potrebbe essere rivelatrice ma che a quanto pare è passata inosservata.

Il titolo del video è “Hogwarts Legacy – Official Behind the Scenes 4K” e l’immagine incriminata è quella che vi riportiamo qui di seguito:

Come potete vedere dalla foto si possono notare maggiori dettagli sui vari ambienti che il gioco potrebbe includere al suo interno, con pianure, montagne, corsi d’acqua e zone più aride ad accogliere le avventure del nostro mago.

Il game director Alan Tew nel video si esprime con queste parole:

«Parlando di open world, sapevamo solo che non sarebbe stato sufficiente sbirciare fuori dalle finestre di Hogwarts e chiederci come sarebbe stato là fuori […] l’ultima domanda che i fan si pongono è ‘Cosa c’è oltre?‘ Cosa c’è oltre la Foresta Proibita?’ ‘Cosa c’è oltre Hogsmeade?’ ‘Cosa c’è oltre il lago nero se si comincia a viaggiare verso sud?’ e ci siamo sentiti come se dovessimo rispondere a queste domande. Stiamo creando una gamma di modi davvero ampia per esplorare il mondo».

Ovviamente si tratta solamente di una concept art, dunque il risultato potrebbe essere oggetto di tanti cambiamenti, ma è interessante comunque pensare alla quantità di aree che il team vuole includere nel risultato finale del gioco per stupire i fan.

Nell’attesa di saperne di più, infine, potete dare un’occhiata a tutto ciò che sappiamo su Hogwarts Legacy tra le nostre pagine di SpazioGames.