Hogwarts Legacy, supportò Gamergate: si dimette il lead designer

Alla fine sembra proprio che le polemiche degli ultimi giorni nei confronti di Troy Leavitt, il lead designer di Hogwarts Legacy, abbiano portato a delle conseguenze.

Il lead designer era infatti finito nell’occhio del ciclone a causa di alcuni video misogini realizzati sul suo canale YouTube alcuni anni fa, in favore di Gamergate, da cui non si è mai dissociato.

Oggi Troy Leavitt, come riportato da TheGamer, ha deciso finalmente di rompere il silenzio durato diversi giorni ed ha annunciato le proprie dimissioni da Avalanche Software.

L’annuncio è stato dato attraverso il proprio profilo Twitter, dopo aver scritto un breve post in cui afferma che in seguito spiegherà più approfonditamente le motivazioni dietro questa decisione.

Secondo quanto affermato dall’ormai ex lead designer di Hogwarts Legacy, sarebbe comunque rimasto in ottimi rapporti con il team di sviluppo e con Warner Bros Games.

Sarebbe stata dunque una separazione amichevole, di cui spiegherà maggiormente le motivazioni «presto» in un video che pubblicherà sul proprio canale YouTube.

Troy Leavitt ha anche affermato che non avrebbe ricevuto pressioni per lasciare il proprio posto, ma che sarebbe stata una scelta spontanea:

To clarify: I felt absolutely secure in my position. However, I still wanted to resign for reasons that I will explain in that forthcoming video . I’m in excellent spirits and very pleased with my relationship with WB and Avalanche. 😄👍

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021