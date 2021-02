Hogwarts Legacy, lead designer finisce nella bufera per video misogini

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei giochi più attesi da tutti i fan del Wizarding World, l’universo legato ad Harry Potter.

Sembra proprio che questo fantastico mondo non riesca però a stare lontano dalle polemiche, a causa di commenti decisamente discutibili dei suoi autori.

Ricorderete sicuramente il caso di J.K. Rowling, la celebre autrice della saga letteraria di Harry Potter, che è stata accusata di aver fatto commenti transfobici, causando anche imbarazzo all’interno di Warner Bros.

Oggi è invece il turno di Troy Leavitt, lead designer di Hogwarts Legacy, messo sotto accusa dai fan per aver realizzato in passato diversi video misogini.

Come riportato infatti da Game Rant, ad accendere la polemica è stato l’utente Twitter Liam Robertson, che ha descritto il designer come «uno YouTuber dell’estrema destra che ha realizzato video anti-femministi ed a favore di Gamergate».

Vi ricordiamo che Gamergate fu una campagna di molestie incentrata sul sessismo, il cui intento era combattere il progressismo nel settore dei videogiochi.

I know this is just shocking but the lead designer of Hogwarts Legacy is Troy Leavitt, a far right YouTuber who used to make anti-fem and pro GG vids: https://t.co/kDNm9ri9zH pic.twitter.com/w3dDy0YXe4

— Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 20, 2021