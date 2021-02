Hogwarts Legacy, famoso forum ResetEra banna il gioco dalle sue pagine

Continuano le polemiche intorno a Hogwarts Legacy, il videogioco dedicato al mondo di Harry Potter annunciato lo scorso anno: come ricorderete, infatti, qualche mese fa Warner Bros. prese le distanze dalla scrittrice J.K. Rowling, facendo sapere che non sarebbe stata coinvolta nel progetto videoludico – dopo che gli appassionati si erano mostrati molto contrariati dalle opinioni dell’autrice, che spiegava di non identificare come donne le donne transessuali.

In questi giorni si sono sollevate polemiche anche su uno sviluppatore-chiave del gioco, che aveva un canale YouTube a sostegno dei fautori del GamerGate, il fenomeno che attaccò diverse esponenti del mondo videoludico al punto da costringerne alcune, come Brianna Wu, a cambiare residenza perché il suo indirizzo era finito nelle mani dei molestatori e degli aggressori del web.

Hogwarts Legacy è slittato al 2022

Alla luce di questi accadimenti, il forum di ResetEra – il più noto legato al mondo dei videogiochi – ha deciso di bannare Hogwarts Legacy dalle sue pagine: non sarà possibile, annunciano gli amministratori, parlare dell’attesa del gioco, pubblicare topic con novità sulla sua uscita o condividere trailer promozionali. Si potranno pubblicare solo aggiornamenti in merito alle controversie.

La questione è stata rilanciata sul suo profilo Twitter dal noto giornalista Jason Schreier, di Bloomberg, che ha fatto notare come con le opinioni dello sviluppatore finito sotto i riflettori «non parliamo di vecchie idee – stava tweetando o mettendo like a contenuti a contenuti a favore del Gamergate fino a questa settimana».

Vedremo se e come ci sarà una risposta ufficiale in merito a questa ulteriore controversia e alla reazione della community di ResetEra. Nel frattempo, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy, inizialmente atteso per il 2021, arriverà sul mercato nel 2022.