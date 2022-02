Aspettando Hogwarts Legacy, arriva un nuovo gioco (gratis) di Harry Potter

Warner Bros. e Netease hanno annunciato oggi di aver unito le forze per dare i natali a un nuovo videogioco di Harry Potter che dovrebbe aiutarci nell’attesa di Hogwarts Legacy, che non sappiamo ancora quando debutterà.

Stiamo parlando di Harry Potter: Magic Awakened, un gioco gratis e quindi free-to-play che vi permetterà di mescolare meccaniche da gioco di carte collezionabili a quelle di un MMO, ma che proporrà anche una componente da gioco di ruolo strategico. L’uscita è stata già fissata per il 2022 anche in Italia, sebbene per il momento non sia stata ancora resa nota una finestra di debutto più precisa.

Come spiegatoci da Warner:

«Co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games, Harry Potter: Magic Awakened verrà lanciato nei prossimi mesi in tutto il mondo per iOS e Android ed è l’ultimo nato in casa Portkey Games, l’etichetta dedicata alla creazione di esperienze per dispositivi portatili e videogiochi ispirati al mondo magico, che pongono il giocatore al centro di un’avventura personalizzata. Harry Potter: Magic Awakened è un gioco multiplayer di duelli di magia che offre un viaggio immersivo di gioco di ruolo e strategia meticolosa in cui la fantasia dei fan prende vita; il tutto magnificamente rappresentato in uno stile grafico unico».

Il gioco, già uscito in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan a settembre scorso, ha avuto un ottimo esordio in questi mercati – il che ha fatto molto ben sperare Warner Bros., che ha così deciso di portarlo anche in Occidente.

All’interno del gioco vestirete i panni di giovani maghi e streghe che sono stati appena accettati nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Potrete creare il vostro alter ego personalizzato e vivere con lei o lui tutte le tappe della formazione magica. Vi confronterete anche con il Cappello Parlante, con Diagon Alley e con una storia completamente originale che vi permetterà sia di interagire con volti noti della saga, sia di incontrarne di completamente nuovi.

Gli incantesimi che apprenderete avranno forma di carte e potranno essere usati per creare combinazioni vincenti durante gli scontri e le prove che dovrete affrontare lungo la vostra carriera. Se siete incuriositi dal gioco, potete pre-iscrivervi in attesa della beta chiusa sul sito ufficiale a questo indirizzo.

Per quanto riguarda Hogwarts Legacy, invece, le ultime indiscrezioni sembrano puntare a un’uscita settembrina, ma rimaniamo in attesa che sia direttamente il publisher ad alzare il sipario svelando informazioni ufficiali.