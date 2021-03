Hogwarts Legacy, perché Leavitt si è dimesso? Ecco la verità

Lo scorso 5 marzo, Troy Leavitt – ex lead designer di Hogwarts Legacy – ha deciso di abbandonare il progetto legato al mondo di Harry Poter.

Leavitt era finito al centro di una grave polemica circa alcuni video misogini realizzati sul suo canale YouTube (filmati da cui non si è dissociato in nessuna maniera).

Troy Leavitt ha quindi annunciato le proprie dimissioni da Avalanche Software, dichiarando che avrebbe chiarito le reali motivazioni solo successivamente: ora, il momento della verità è finalmente arrivato (via GameSpot).

I problemi sarebbero iniziati già a gennaio 2020, ben prima dell’emergenza da coronavirus: la famiglia di Leavitt lo avrebbe infatti contattato per “seri problemi” che lo avrebbero di conseguenza spinto a chiedere di ritirarsi dal suo ruolo nello studio, in modo da tornare in Nevada.

Avalanche avrebbe chiesto a Troy di prendersi tutto il tempo a disposizione e d tornare appena possibile. Successivamente, il “caso” dei video su YouTube avrebbero travolto il designer, sebbene la scelta di abbandonare Avalanche e di conseguenza lo sviluppo di Hogwarts Legacy sarebbero slegate da quell’evento specifico.

Sembra infatti che non vi sia stata alcuna pressione né da parte del team né tanto meno da Warner Bros. Interactive (Leavitt non proverebbe infatti alcun rancore verso i suoi ex colleghi, come specificato nel video di “addio” che trovate poco sotto).

I “motivi di famiglia” (a quanto pare, piuttosto seri e continuativi) sarebbero quindi la causa primaria delle dimissioni di Troy.

Va detto che le sue posizioni vicine al movimento del Gamergate, anti-femministe e in linea con il movimento politico alt-right americano, non hanno di certo aiutato Leavitt a discolparsi agli occhi del pubblico (tanto che ResetEra aveva deciso di bannare qualunque tipo di discussione riguardante Hogwarts Legacy).

Hogwarts Legacy è atteso in ogni caso su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Come sempre, tenete d’occhio le nostre pagine per le tutte le novità sul titolo ambientato nel Wizardry World.