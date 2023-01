Hogwarts Legacy, per calmare l’hype dell’uscita c’è un nuovo video ASMR

Dopo lunghi rinvii Hogwarts Legacy sta finalmente arrivando, e se avete bisogno di placare il vostro hype c’è un nuovo video ASMR su cui fare affidamento.

Il titolo è stato forse uno dei rinvii più dolorosi del 2022, ma finalmente sta per arrivare (e potete ordinarlo su Amazon!) il momento in cui il mondo di Harry Potter e soci tornerà nei videogiochi.

Hogwarts Legacy ha fatto ancora parlare di sé in questi giorni per alcune polemiche relative ai contenuti, in particolare per i temi LGBT per cui l’autrice dei romanzi non è esattamente affine, per usare un eufemismo.

E mentre il titolo si è mostrato ulteriormente con un trailer “normale”, oggi possiamo conoscere il Wizarding World anche in modo più rilassante.

«Un dolce brivido si posa su Hogwarts e sui borghi vicini. Goditi i suoni e le scene di un tardo pomeriggio invernale nel mondo magico.»

Con una descrizione del genere ogni briciola di hype ed ogni polemica non può che cadere, di fronte al fascino evocativo di Hogwarts Legacy e dei suoi ambienti.

Un pomeriggio di pieno inverno, in 4K, che ci mostra alcune location già note, poco note o inedite, con la possibilità di rilassarsi grazie all’audio ASMR.

La sala comune della scuola per maghi più famosa del mondo ha tutto un’altro fascino in questa maniera e, con il weekend che si avvicina, un video del genere fa decisamente comodo per rilassarsi.

E, se ve ne servissero di altri, Warner Bros non è la prima volta che pubblica video del genere. Potete scoprire, infatti, l’autunno di Hogwarts Legacy in un altro video ASMR, oppure dei luoghi inediti sempre con il massimo relax nell’attesa dell’atteso titolo.

Intanto, gli sviluppatori non hanno ancora confermato l’effettiva longevità del gioco, ma secondo un presunto leak dell’artbook ufficiale la durata complessiva si assesterebbe oltre le 30 ore.