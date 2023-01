Hogwarts Legacy, è polemica su un attore: «Non c’è LGB senza la T»

Hogwarts Legacy, la nuova avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, a quanto pare è al centro di una polemica che riguarda in particolare un attore che ha preso parte al gioco.

Il gioco (che potete prenotare su Amazon senza costi aggiuntivi) sarà un sogno per i fan del maghetto, sia quelli in possesso di console PlayStation, Xbox e Nintendo che quelli PC.

Ora, dopo che è emersa la lista dei doppiatori che prenderanno parte al progetto, è il momento di una discussione non troppo piacevole che riguarda proprio un membro del cast.

Come riportato da Deadline, l’attore Sebastian Croft – visto anche nella serie TV Netflix Heartstopper – ha risposto alle polemiche sulla sua presenza all’interno di Hogwarts Legacy.

Croft ha risposto in merito alle reazioni relative alla notizia del suo ingresso nel cast del videogioco: la serie Netflix Heartstopper è stata accolta con favore dalla comunità LGBTQ+, in quanto l’attore interpreta il ruolo di Ben.

Quando è stato annunciato che la giovane star avrebbe doppiato un personaggio giocabile nel titolo ispirato a Harry Potter, alcuni fan hanno criticato la scelta.

Tutte le critiche ricevute da Croft derivano dal fatto che l’autrice J.K. Rowling ha da tempo espresso opinioni ritenute transfobiche, tanto che i fan della serie non riescono a capire come Croft possa aver partecipato a un progetto legato alla Rowling.

«Sono stato scritturato per questo progetto più di 3 anni fa, quando per me Harry Potter era solo il mondo magico con cui sono cresciuto», ha spiegato l’attore su Twitter.

I know far more now than I did 3 years ago, and hope to learn far more in the next 3. I’m really sorry to anyone hurt by this announcement.

There is no LGB without the T ❤️

— Sebastian Croft (@SebastianCroft) January 14, 2023