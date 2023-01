Hogwarts Legacy, il leak dell’artbook avrebbe svelato la longevità ufficiale

L’ultima avventura ambientata nel Wizarding World potrebbe essere molto più longeva del previsto: l’artbook ufficiale di Hogwarts Legacy sarebbe stato infatti leakato nelle scorse ore, rivelandoci alcune informazioni interessanti.

Tra queste, non è passata inosservata all'attenzione dei fan quella che dovrebbe essere la longevità ufficiale del precursore videoludico della saga di Harry Potter, che potrebbe potenzialmente tenere compagnia ai nuovi maghi e streghe per tante ore.

Gli sviluppatori hanno svelato ufficialmente le modalità grafiche più importanti su console e i requisiti di sistema minimi e consigliati su PC, ma attualmente non è ancora arrivata alcuna conferma sulla durata che dovrebbe garantire oltre 30 ore di gioco.

Come riportato da VGC, alcuni utenti sarebbero già riusciti a procurarsi in anticipo l’artbook ufficiale del gioco, che tra le numerose informazioni avrebbe confermato una longevità media prevista di circa 35 ore, ma che si allungherà di oltre il doppio seguendo tutte le missioni secondarie e i contenuti aggiuntivi.

Gli sviluppatori avrebbero infatti previsto una longevità massima di circa 75 ore per i fan completisti, ovvero tutti quei giocatori che intendono scoprire davvero ogni singolo segreto presente nel gioco.

Il leak sarebbe talmente corposo da aver perfino svelato in anticipo numerosi dettagli sull’effettiva implementazione di missioni e puzzle, inclusi perfino dettagli su come sbloccare la maledizione senza perdono Avada Kedavra.

Naturalmente non riporteremo sulle nostre pagine nessuno di questi possibili spoiler prima dell’uscita e avvertiamo i lettori di prestare la massima attenzione durante la ricerca di nuove informazioni. Se foste comunque interessati a scoprire il leak completo, potete trovare un recap completo nel forum Reddit GamingLeaksAndRumors.

Come siamo soliti fare di consueto in casi del genere, vi invitiamo a prendere tutte le informazioni riportare con le dovute precauzioni, in attesa di un’eventuale conferma ufficiale da Avalanche Software e Warner Bros: al momento gli sviluppatori non hanno infatti commentato alcuna indiscrezione legata al presunto leak dell’artbook.

Quel che è invece ormai certo è che Hogwarts Legacy non supporterà il cross-save su piattaforme diverse: a confermarlo è stato lo stesso publisher, dopo la curiosa domanda di un fan. Inoltre, i fan potranno aspettarsi morti cruente per i loro avatar, a giudicare dall’anticipazione di una delle doppiatrici del gioco.